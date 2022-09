Brussels Design September trekt kaart van de duurzaamheid

Brussels Design September zet van 13 tot 30 september niet alleen in op mooie objecten, maar ook op hedendaagse vraagstukken. Met als thema “Design is the answer” wil het aantonen dat een object niet alleen nuttig, maar ook ecologisch en duurzaam moet zijn.

Galerijen, musea, ateliers, gedeelde ruimtes, scholen en winkels over heel de hoofdstad zetten tot het eind van de maand hun deuren open om het beste van de Brusselse creativiteit te tonen. De designers en het publiek gaan dit jaar in dialoog over actuele thema’s, zoals het gebruik van onze grondstoffen, mobiliteit en ecologische uitdagingen. Een object moet vandaag niet alleen nuttig en mooi zijn, maar ook duurzaam.

Tijdens het designfestival staan daarom ondernemers die actief zijn in upcycling en circulair en collaboratief design in de kijker. Het Arts & Crafts parcours van deze editie belicht initiatieven waarbij restauratie en hergebruik centraal staan. Brussels Design September wil het publiek doen nadenken over het behoud, de opwaardering of de herbestemming van design.

In het weekend van 24 en 25 september vindt de Contemporary Design Market plaats en wordt de Belgische en Brusselse diversiteit in de kijker gezet. De eregast is Studiokhachatryan uit Molenbeek en de jonge eregast is Thibeau Scarcériaux uit Herent. Op 24 en 25 september vindt ook de 20ste editie van de Brussels Design Market plaats en kunnen de liefhebbers duurzame vintage- en tweedehandsobjecten op de kop tikken.