Brons aan de wand: het verhaal achter de tijdloze lampen van Jules Wabbes

Eind jaren 60 ontwierp Jules Wabbes een serie wandlampen met het oogmerk tijdloze objecten te creëren. Lees hier het verhaal achter deze klassieker.

Naam: Applique (Petite, 5-Bandes, 11-Bandes)

Ontwerper: Jules Wabbes

Eerste uitgave: 1968

Messing of brons? Het is moeilijk te zeggen wat mijn favoriete uitvoering is van de serie wandlampen die Jules Wabbes in 1968 ontwierp. Toen vond je ze vooral op publieke plaatsen en in bedrijven. De oude kantoren van de toenmalige Generale Bankmaatschappij hingen er vol mee, weet Wabbes’ dochter Marie. De laatste jaren tref je ze aan in de meest diverse interieurs, van brutalistische villa’s tot klassieke herenhuizen en hippe appartementen. “Zijn keuze om brons te gebruiken was destijds opmerkelijk. Eind jaren zestig was plastic populair. Maar plastic veroudert slecht, in tegenstelling tot brons, waaruit eeuwenoude standbeelden bestaan. Mijn vader wilde tijdloze objecten maken.” Klassiekers die in eender welke context passen.

© GF/Michel Figuet

Dat streven heeft volgens Vincent Colet, die sinds 2014 aan het hoofd staat van Général Décoration (het productiebedrijf van Wabbes), te maken met Wabbes’ achtergrond als antiquair. “Voor hij interieurs en objecten ontwierp, restaureerde Wabbes antieke meubelen. Meer dan tweehonderd jaar oude stukken opknappen, daar werd hij gelukkig van”, vertelt Vincent, die samen met de kinderen van Wabbes opgroeide. “Hij wilde dat zijn ontwerpen ook die leeftijd zouden bereiken. Daarom koos hij voor materialen en productieprocessen die nauwelijks verslijten, hun waarde niet verliezen, en daarom niet worden weggegooid, maar doorgegeven of -verkocht. Tot in de eeuwigheid.”

Wabbes ontwierp niet op papier, maar in het atelier, waar hij op het hoogtepunt van zijn bedrijvigheid een dertigtal ambachtsmannen in dienst had. Meubelmakers, lassers, metaalbewerkers. Hij had de ideeën, zij maakten ze mogelijk. “Hij verwachtte ‘goed’ werk van hen. Geen perfectie. Hij hield enorm van die kleine, unieke verschillen die eigen zijn aan handwerk.” Die visie zet Général Décoration vandaag nog steeds verder. Ze gingen op zoek naar ateliers en vakmensen die aan Wabbes’ originele kwaliteitseisen voldoen. Twee jaar duurde de zoektocht om ze allemaal in België te vinden.