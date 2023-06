Blijven hangen in de sixties: het verhaal achter de Hanging Egg

Nanna Ditzel doet bij de meesten misschien niet meteen een belletje rinkelen, toch was de ontwerpster van de Hanging Egg een van de leading ladies van het Deense design. Wij gingen op zoek naar het verhaal achter haar iconische design.

Naam: Hanging Egg

Ontwerper: Nanna Ditzel (1923-2005), vandaag uitgegeven door SIKA Design.

Eerste uitgave: 1959

Haar naam is je wellicht onbekend en toch is Nanna Ditzel een van de leading ladies van het Deense design. Ze was niet alleen bijzonder ambitieus, maar ook enorm progressief voor haar tijd. Het bewijs: deze rotan hangstoel in de vorm van een reuzenei, een icoon van de speelse stemming van de jaren zestig en een van haar vele ‘zwaartekracht-tartende’ designstukken. Het prijkte destijds in talloze mode- en interieurmagazines, de outdoorversie doet al decennialang snakken naar de zomer.

© GF

Ditzel, die in 2005 overleed, studeerde meubelmakerij en vervolgens architectuur aan de Koninklijke Academie in Kopenhagen. Daar ontmoette ze haar eerste man, Jørgen Ditzel, een stoffeerspecialist. Samen vormden ze het gouden paar van het Deense design, al verdween haar naam vaker naar de achtergrond.

Nanna was erg begaan met onze manier van zitten. Ze geloofde dat die de weg kon vrijmaken voor een nieuwe manier van denken en leven. “Hanging Egg maakte deel uit van een reeks experimenten om ruimtes op een alternatieve manier te gebruiken”, weet Dennie Ditzel, Nanna’s oudste dochter, die de nalatenschap van haar moeder beheert. “In 1952 ontwierpen mijn ouders een volledige kamer met meubelen zonder poten. Daarmee wilden ze gebruikers aanzetten de drie dimensies van de ruimte te gebruiken. Wanneer je een meubel ophangt, doe je dat zelfs nog méér.”

Dennie in de Egg Chair, 1959 © GF

Toen Jørgen op veertigjarige leeftijd overleed, zette Nanna haar ontwerppraktijk in haar eentje verder. De ontmoeting met haar tweede man Kurt Heide bracht haar naar Londen eind jaren zestig. Samen runden ze Interspace, een van de eerste plekken in Londen die hedendaags design verdeelde. Toen ze in de jaren tachtig opnieuw weduwe werd, keerde ze terug naar Kopenhagen. Al die tijd bleef ze ontwerpen en experimenteren, met glasvezel, textiel en andere materialen. Kvadrat, Fredericia en Carl Hansen brengen vandaag nog steeds haar werk uit.