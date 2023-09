Bezielster van designplatform B-collective Sophie Laenen: ‘Jonge ontwerpers krijgen na hun studie te weinig kansen’

Designplatform B-collective zet al vijf jaar Belgische creativiteit in de kijker en stelt tijdens Brussels Design September opnieuw tien jonge ontwerpers voor. Bezielster Sophie Laenen licht toe.

Wat dreef je destijds om B-collective op te starten?

“Als docente aan de faculteit architectuur van Campus Sint-Lucas ben ik voortdurend omringd door gepassioneerde jonge makers, die na hun studie veel te weinig kansen krijgen om naar buiten te treden met hun werk. Designexpo’s zetten immers vaak in op mensen die al een zekere naam hebben. Daarnaast wil ik met onze jaarlijkse expo impulsen geven aan Brussel en de Rouppewijk, en tegelijk Nederlands- en Franstaligen samenbrengen. Zeker buiten de stad gelooft niet iedereen in de mix van culturen, maar daar ontstaan soms fantastische samenwerkingen uit.”

Hebben jonge ontwerpers niet genoeg aan de sociale media om zich kenbaar te maken?

“Er is een enorm verschil tussen een foto van een ontwerp en het object zien en vastnemen. Bij ons kun je ook met de ontwerpers praten en hun werk in de diepte ontdekken, terwijl we op de sociale media vaak meteen naar de volgende post scrollen. Ik ontdek zelf ook mensen via Instagram, maar nadien ga ik altijd op atelierbezoek, zodat ik echt kan zien waar ze mee bezig zijn.”

Zit er een rode draad in de tentoonstelling dit jaar?

“De focus ligt op ecologie en duurzaamheid, dus zijn er nogal wat ontwerpen in circulaire of biobased materialen te zien. Zo maakt de Limburgse Dries Truyers krukken van vermaalde fleskurken. Marijke Jans herbruikt koffiegruis voor zitobjecten en andere zaken, terwijl het Brusselse collectief Bento van zwammen vertrekt voor baanbrekende ontwerpen in mycelium. Maar we tonen evengoed juwelen van Charlotte Van de Velde, gemaakt van spullen die ze vindt op vlooienmarkten.”

Expo van 14 september tot 20 oktober in de Rouppestraat 1 en Zuidstraat 159 in Brussel. b-collective.be