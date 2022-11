Belgisch design in de prijzen: jury van Henry van de Velde Awards stelt eerste lading winnaars voor

De jury van de Henry van de Velde Awards heeft binnen negen categorieën telkens drie winnaars geselecteerd voor de 29ste editie van de Belgische designawards. Iedereen kan vanaf nu meestemmen voor de publieksprijs. Wie de hoofdprijzen in ontvangst mag nemen wordt op 7 februari onthuld.

Het is al de 29ste keer dat de Henry van de Velde Awards worden toegekend aan producten, projecten, diensten en systemen van ontwerpers en bedrijven in Vlaanderen die met design een positieve impact hebben op onze economie, omgeving en samenleving. De designawards worden jaarlijks uitgereikt door Flanders DC.

Uit honderden inzendingen selecteerde de jury een selectie van 3 winnaars per categorie: Business Innovation, Consumer, Crafts, Design Research, Digital Product, Environment, Graphics, Habitat en Spaces.

De hoofdprijzen

​Op de feestelijke uitreiking van de Henry van de Velde Awards op 7 februari 2023 in Bozar in Brussel zal bekendgemaakt worden wie naar huis mag gaan met de Gold, Silver en Bronze Award per categorie. Ook de winnaars van de Lifetime Achievement, Young Talent, Company, Ecodesign by OVAM en Public Gold Awards worden dan bekroond. ​

Rotmóy / Hongerhuids

Business Innovation

EVOLVE 4EL23 (Designbureau: Pars Pro Toto – Opdrachtgever: Anglo Belgian Cooperation)

Robovision AI platform (Designbureau: Loemer – Opdrachtgever: Robovision)

XEOS AURA 10 (Designbureau: Pars Pro Toto – Opdrachtgever: XEOS)

Consumer

CoMoveIT Smart (Designbureau: Comate & Voyager – Opdrachtgever: CoMoveIT, spin-off KU Leuven campus Brugge)

MyBlanket (Designbureau: My Add On)

°Plug (Designer: Frits Jeuris ​- Opdrachtgever: Eden Design)

Crafts

Glasstromen (Designbureau: KUYCKXMEERS ​- Designer: Anouck Kuykx, Thomas Meers)

The act of a line (Designer: Marijke De Cock)

Whaleboat O28 (Designbureau: Whaleboa – ​Designer: Koen De Gezelle (i.s.m. Gijs Vanden Bogaerde, Cedrick Soete, Rik Deketelaere, Amy Beaulisch, Hannes Hebben, Vives, Howest, UGent en Artois Plastics))

No Time To waste

Design Research

No Time To Waste (Designer: Isabeau Goddé)

Prosthetic X (Designer: Isaac Monté (& In 4Art))

Rotmóy / Hongerhuids (Designbureau: Studio Narture & Under Thy Skin)

Digital Product

Cocom (Designbureau: Bedja Design ​Opdrachtgever: Cocom)

Last Metal Standing (Designbureau: Mutant & nøcomputer ​ ​Opdrachtgever: StuBru)

Virtueel Museum van Vlaanderen (Designbureau: Studio Dott ​Opdrachtgever: Vlaamse overheid / Departement Cultuur, Jeugd en Media)

Environment

Buddy (Designbureau: IPEE)

K Bio (Designbureau: studio PART ​Opdrachtgever: ETAP)

Ledegem wordt Leaudegem! (Designbureau: HelloWater ​Opdrachtgever: Gemeente Ledegem)

Vel

Graphics

Fontrescue (Designbureau: Studio Brussels Lof ​Designer: Jo Klaps)

Passages (Designer: Martha Verschaffel (lay-out: Stijn Dams) ​Opdrachtgever: Bries vzw)

Vel (Designer: Sabien Clement & Mieke Versyp (lay-out: Quod voor de vorm) – ​Opdrachtgever: Uitgeverij Oogachtend)

Habitat

Cango (Designbureau: Yellow Window ​- Opdrachtgever: Hahbo)

MiaCabana (Designbureau: iDNA ​Opdrachtgever: Atrium Green)

Stroom (Designbureau: Studio Dott)

Spaces

Belevingsexpo Tabloo (Designbureau: Bailleul Ontwerpbureau ​Opdrachtgever: NIRAS (Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen))

Interieurrenovatie Thalys Ruby (Designbureau: Yellow Window & Matali Crasset)

Maakleerplek Leuven (Designbureau: Polo (architect), Vanhout.Pro (aannemer) & Infrabo (IR technieken) ​Opdrachtgever: Stad Leuven)