Voor sloop bestemde stationsgebouw Kortrijk op shortlist meest bedreigde erfgoedsites in Europa

De NMBS plant vernieuwingswerken aan het station van Kortrijk, waardoor het stationsgebouw uit 1956 gesloopt moet worden. De Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA) stelde een dossier op om het gebouw te redden. Nu het stationsgebouw op de shortlist van meest bedreigde erfgoedsites van Europa staat, groeit de hoop dat sloophamer vermeden kan worden.

Het stationsgebouw van Kortrijk is het laatste grote station dat na de Tweede Wereldoorlog werd wederopgebouwd. Het oorspronkelijke negentiende-eeuwse station werd tijdens de bombardementen op Kortrijk in1944 zwaar getroffen en grotendeels vernield. De Kortrijkse architect Pierre Albert Pauwels werd in 1951 aangesteld om een nieuw gebouw te ontwerpen en koos ervoor om de klassieke architectuurprincipes op een moderne en speelse manier vorm te geven. Zijn vormentaal sloot aan bij de Expo-58-stijl van enkele jaren later.

De VVIA is van mening dat het gebouw historische en architecturale waarde heeft en dus gered moet worden van de sloop. De vereniging diende een dossier in om het gebouw op de lijst van meest bedreigde erfgoedsites van Europa te doen belanden. Intussen is bekend dat het de shortlist van elf projecten heeft gehaald, in april volgt de finale lijst van zeven gebouwen.

Eerder succes

Een dossier van VVIA is er al eens in geslaagd een gebouw te redden van de sloop. De kolenwasserij van Beringen, waarvoor al een sloopvergunning afgeleverd was, werd in 2018 opgenomen op de Europese shortlist van ‘The 7 Most Endangered’. Dit veranderde de mentaliteit tegenover het gebouw en de sloopvergunning werd ingetrokken. Vandaag ligt een herbestemmingsproject op tafel, waarvoor Vlaamse Overheid een ruime financiering ter beschikking stelt. Dit voorgaande succes geeft hoop dat ook het stationsgebouw van Kortrijk meer waardering kan krijgen dankzij de Europese lijst en gered kan worden.

‘Herbestemming is ook veel ecologischer dan sloop en nieuwbouw’, klinkt het bij VVIA. Ook stipt de VVIA aan dat een herbestemmingsproject goedkoper kan zijn dan een nieuwbouw. De vereniging rekent op het openen van de discussie, zodat alternatieven besproken kunnen worden.

De shortlist van de 11 meest bedreigde monumenten en erfgoedsites in Europa 2023 Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het 7 Most Endangered programma in 2023 hebben Europa Nostra en het Instituut van de Europese Investeringsbank de 11 meest bedreigde erfgoedsites in Europa bekendgemaakt: – Kortrijk Railway Station, Kortrijk, België – Domain and Royal Museum of Mariemont, Morlanwelz, België – Partisan Memorial Cemetery, Mostar, Bosnië en Herzegovina – Tchakvinji Fortress, Zugdidi, Georgië – Sisters’ House Ensemble, former Moravian settlement in Kleinwelka, Duitsland – Mansion (“Konaki”) of Gidas, Alexandreia, Griekenland – Herman Ottó Museum, Miskolc, Hongarije – Memento Park, Budapest, Hongarije – Cultural Landscape of Paštrovska Gora, Montenegro – Cultural Landscape of Sveti Stefan, Paštrovići, Montenegro – Watermills of Bistrica, Petrovac na Mlavi, Servië