Groengevels maken gebouwen ruim halve graad koeler 

Groengevels kunnen gebouwen tot wel een halve graad verkoelen. Bovendien bieden ze onderdak aan planten, vogels en insecten. “Een boost voor de biodiversiteit”, stellen Nederlandse onderzoekers.

Gevels voorzien van groen: het oogt niet alleen mooi, maar het biedt ook meetbare voordelen, zegt Katharina Hecht van de Universiteit van Utrecht. Ze onderzocht in Singapore twintig groenmuren in samenwerking met de Nanyang Technological University.

Lager energieverbruik

Daaruit blijkt dat de lucht rond groene gevels veel minder opwarmt. Het verschil in temperatuur tussen de voor- en achterkant van groene gevels kan overdag zelfs oplopen tot 0,6 tot 0,7 graden Celsius.

‘Dat lijkt misschien een klein verschil’, zegt Hecht. ‘Maar je moet ook kijken naar het grotere plaatje van stedelijke opwarming. Kleine beetjes verkoeling kunnen al veel helpen om het energieverbruik te verlagen, en om het werk- en leefklimaat in gebouwen te verbeteren.’

Groene gevels kunnen dus helpen tegen het hitte-eilandeffect, waarbij de temperatuur in steden veel sneller stijgt dan die in omliggende gebieden.

Springplank

De onderzoekers constateerden ook een aanzienlijke toename in biodiversiteit op groene gevels. Ze vonden er meer dan honderd verschillende diersoorten, waaronder insecten, spinnen en vogels. Ter vergelijking: op kale muren zijn maar een handvol soorten te vinden.

Rotswanden in stedelijke gebieden blijken nog meer dieren en planten te huisvesten. ‘Dat toont aan dat we nog veel kunnen leren van de natuur, als we onze groene gevels willen verbeteren en aantrekkelijker maken voor planten en dieren,’ zegt Hecht.

Maar groene gevels op zichzelf volstaan niet om de biodiversiteit te boosten, stelt het onderzoek ook. Genoeg ander groen in de buurt is essentieel.

‘Boomtoppen en andere groenstroken werken als een springplank voor insecten en vogels. De dieren gaan van boom naar boom, en komen dan uit bij de groene gevels’, legt ze uit. ‘Idealiter bouw je dus niet alleen groene gevels, maar een heel ecologisch netwerk om biodiversiteit op te krikken. Pas dan komen groene gevels het best tot hun recht.’

Europa

Hoewel het onderzoek zich richtte op het tropische klimaat van Singapore, zijn de resultaten ook toepasbaar in gematigde klimaten zoals Europa. ‘De principes blijven grotendeels hetzelfde’, legt Hecht uit. ‘Maar je moet wel de soorten planten en het ontwerp afstemmen op de biodiversiteit en de omstandigheden die je ter plekke vindt.’

Hier zijn dat bijvoorbeeld vaak mossen, vaste planten en klimplanten die het goed doen op buitenmuren. Ook in Europa geldt dat groene gevels pas goed werken als er voldoende ander groen in de buurt is.