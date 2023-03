AI-architectuur verovert het internet: deze spectaculaire gebouwen kun je enkel virtueel bezoeken

Beeld je een kerk in die eruitziet als een bijenkorf van wol of een wolkenkrabber gemaakt van bomen. Artificiële intelligentie maakt het mogelijk om van je wildste (design)dromen een ontwerp te maken. Verschillende architecten sprongen al op de kar en kleurden onze Instagramfeeds met beelden van futuristische gebouwen. Ontdek hier de meest opvallende voorbeelden.

Misschien maakte je al plannen voor een uitstap nadat een van de gebouwen passeerde op je feed, om later te ontdekken dat de architecturale parel niet écht bestaat. Verschillende nieuwsmedia deden factchecks naar specifieke afbeeldingen, zoals van het virale art-nouveau huis van Belgisch AI-kunstenaar Thierry Lechanteur, waarvan men dacht dat het om een villa in Boekarest ging, die te bezoeken was. Niet dus: deze prachtige huizen zijn enkel online te bekijken.

/imagine een huis van wolken

De opkomst van verschillende AI-programma’s zoals ChatGPT, Midjourney en Dall-E maakt het voor iedereen mogelijk om met simpele kernwoorden een tekst of afbeelding te maken. Het meest populaire programma voor tekst naar beeldverwerking is Midjourney. Met deze tool plaats je achter ‘/imagine’ kernwoorden zoals ‘gras’ of wolkenkrabber’ om een opdracht te creëren, waarmee je in enkele minuten een afbeelding voorgeschoteld krijgt.

Professionele designers zoals digitale artiest Andres Reisinger of interieurontwerper Sebastien Baert waagden zich ook al aan AI-architectuur. Je kunt heel wat AI-kunstwerken vinden via de trending hashtag #midjourneyarchitecture op Instagram.

Poëtische afbeeldingen

Sommige AI-architecten gebruiken honderden woorden en nemen maanden de tijd om de perfecte opdracht te creëren. Designer Tim Fu, een architect van Zaha Hadid Architects’, geeft workshops om sterke opdrachten te leren maken. De eerste les: leren hoe je een uitgebreide persoonlijke ‘bibliotheek’ aan sterke termen kunt samenstellen, die je gebruikt om een opdracht aan de tool te geven. De volgende stap is leren hoe je je afbeeldingen kan verfijnen door ze opnieuw te laten verwerken: Midjourney geeft telkens vier afbeeldingen waaruit je kunt kiezen om dan, zo vaak als je wil, verder te bouwen op je afbeelding naar keuze.

Voor zijn Villa Surrealiste gebruikte Fu de opdracht ‘rolling hills contemporary house luxury property pool cubist parametric timber structure modernist villa white renzopiano photography whitegranite futuristic cozy warm lights’ en herwerkte hij de afbeelding zo’n honderd keer.

Sommige ontwerpers dromen graag weg in hun eigen ideale wereld, andere gebruiken artificiële intelligentie om projecten met filosofische vragen te realiseren. Alles is mogelijk en de creatieve ideeën stellen niet teleur. Wij gingen op zoek naar enkele leuke voorbeelden die inspireren of je laten wegdromen.

Persian Pillows

De AI-artiest Ulises gebruikte Midjourney om de piramides in Egypte een nieuwe look te geven. De reusachtige stenen blokken maken in Ulises’ droomwereld plaats voor kussens. Volgens Ulises kan dit ook een inzicht geven in hoe deze gebouwd zijn, want hoe de echte piramides tot stand kwamen weten we nog steeds niet.

The Cities We Build

Met deze reeks onderzoekt digitale artiest Hassan Ragab of de functionaliteit en schoonheid van het digitale tijdperk wel past in onze wereld. Hij plaatst de surreële structuren met felle kleuren en speciale vormen in onze leefwereld, wat voor een duidelijk contrast zorgt. Hij stelt hiermee het belang van vorm boven functionaliteit in de hedendaagse architectuur in vraag.

Gaudism

Met haar Instagramaccount @gaudism.ai wekt grafisch ontwerpster Ariadna Giménez de wereld van de bekende kunstenaar Gaudí tot leven. Een vaste set kernwoorden en een stevige portie creativiteit zorgen voor een gecureerde sprookjeswereld van pasteltinten, organische vormen en rust. Giménez gaat hierin nog een stapje verder: momenteel is ze bezig aan de volgende ontwerpfase om ook in de echte wereld een duurzame Gaudistische gemeenschap te bouwen.

Symbiotic Architecture

Architect Manas Bhatia stelt zich een wereld voor waarin appartementsgebouwen groeien, ademen en eruitzien als gigantische bomen. In zijn onderzoek naar de relatie tussen mens en natuur stelt hij zich de vraag of we kunnen leven in iets dat met ons mee groeit en ademt, in plaats van in cementen dozen. Bhatia werkte met het programma Midjourney en gebruikte woorden zoals ‘groot’, ‘hol’, ‘boom’ en ‘planten’.