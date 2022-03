Wat is de rol van de penis in onze maatschappij? Waarom besteden we er zo oeverloos veel aandacht aan? Op die vragen probeert de expo 'PHALLUS. Norm & Vorm' in het Gentse Universiteitsmuseum (GUM) een antwoord te vinden.

In de tentoonstelling plaatst het museum het mannelijk lid op een voetstuk, om het op de nodige momenten weer onderuit te halen. 'Toen we drie jaar geleden aan de voorbereiding van de expo begonnen, waren we ons ervan bewust dat de lijn tussen platitudes en de missie van het GUM heel dun zou zijn', zegt museumdirecteur Marjan Doom.

'Niet enkel de fallus komt aan bod', vult Lyvia Diser van het GUM aan. De expo stelt ook vragen over geslacht, gender, identiteit, seksualiteit, maatschappij en wetenschap. Is de fallus baas over de voortplanting? Zijn seksspeeltjes het resultaat van wetenschappelijk onderzoek? Wat met vrouwelijke genitaliën?

De tentoonstelling gaat hand in hand met een breed programma van gesprekken, lezingen, workshops en veel meer. Zo zijn er uiteenzettingen over genderfluïditeit en het taboe rond de vulva of workshops waar je de Phallus Impudicus, een soort stinkzwam, leert tekenen.

De expo opent op 24 maart. Meer info over het programma en tickets vind je op gum.gent. Lees ook: Geen gelul: maakt de penis de man?

In de tentoonstelling plaatst het museum het mannelijk lid op een voetstuk, om het op de nodige momenten weer onderuit te halen. 'Toen we drie jaar geleden aan de voorbereiding van de expo begonnen, waren we ons ervan bewust dat de lijn tussen platitudes en de missie van het GUM heel dun zou zijn', zegt museumdirecteur Marjan Doom. 'Niet enkel de fallus komt aan bod', vult Lyvia Diser van het GUM aan. De expo stelt ook vragen over geslacht, gender, identiteit, seksualiteit, maatschappij en wetenschap. Is de fallus baas over de voortplanting? Zijn seksspeeltjes het resultaat van wetenschappelijk onderzoek? Wat met vrouwelijke genitaliën?De tentoonstelling gaat hand in hand met een breed programma van gesprekken, lezingen, workshops en veel meer. Zo zijn er uiteenzettingen over genderfluïditeit en het taboe rond de vulva of workshops waar je de Phallus Impudicus, een soort stinkzwam, leert tekenen.