Laat de kleur je zeker niet afschrikken: zwarte look is delicater dan gewone look. Maar hoe zet je 'm in?

Look, maar beter

Als gewone look lange tijd op lage temperatuur wordt gegaard, bezorgt de Maillard-reactie de teentjes een bijna zwarte kleur. Deze look smaakt milder dan de verse versie en is zoet, hartig en zelfs wat zurig, met toetsen van siroop, drop en balsamicoazijn. In Korea maakte men zwarte look omwille van de gezondheidsvoordelen, nu heeft het wereldwijd een plek veroverd in heel wat keukens. Net als gewone look verwerk je het in vinaigrettes, sauzen, marinades, soepen, stoofpotten en rijstschotels, onder kippenvel als je de kip gaat roosteren of op een pizza. De smaak is zeer umami, maar delicater dan gewone look, dus je hebt er meer van nodig als je het even intens wilt. Zwarte look is overal te koop, maar wie zelf aan de slag wil legt schoongeschrobde bollen tussen twee en zes weken in een slowcooker op een temperatuur van 60 tot 90°C. De lookgeur die vrijkomt is stevig. Zwarte look die in een vijzel, foodprocessor of gewoon met een mes geplet wordt en dan gemengd met zachte boter, past uitstekend bij rood vlees, gegrilde groenten of stevige vis. Yotam Ottolenghi maakt een 'drielokenboter' met verse, geconfijte en zwarte look, peterselie en karwijzaad. Hij mengt geplette zwarte en verse look ook met yoghurt voor een frisse maar diepe dipsaus. Je kunt het ook gebruiken als basis voor aioli, verrassend lekker bij frietjes. geroosterde look, die je snel op hoge temperatuur in je oven grilt. Kook een paar teentjes zwarte look 10 minuten en pureer ze in de blender met 10 ml sojasaus, 10 ml rijstwijnazijn en 10 g suiker. Voeg er dan langzaam 50 ml neutrale olie aan toe. Perfect bij gegrild vlees maar ook bij bijvoorbeeld rode bietjes en zelfs aardbeien.