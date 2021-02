Zuur. Zo beschrijft Growfunding vzw de sluiting van de cafés in Brussel. Met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert het daarom een reddingsactie voor hen. Een nieuw zuur bier moet de geliefde bars door de corona-tristesse helpen.

Bijna een jaar na de start van de eerste lockdown is er nog altijd geen perspectief voor horecazaken. Heel wat cafébazen gaven de voorbije periode aan dat het water hen aan de lippen staat, en dat is een situatie die Growfunding vzw niet langer kon aankijken.

Samen met het Brussels Gewest lanceert het nu ZUUR, een bier met de smaak van de lege cafés. Het bier is een unieke mengeling van lambik, afkomstig uit de laatste geuzebrouwerij in Brussel Cantillon, en een blond bier van de jonge Brusselse brouwers En Stoemelings. Het bier heeft een hoge zuurtegraad en staat daarmee symbool voor deze periode.

Bier cadeau

Zuur dus, maar met een zoete nasmaak, want dit bier wil helpen de cafés door deze zware periode heen te loodsen. Als je het bijzondere bier immers wil proeven, moet je een bijdrage doen op www.growfunding.be/zuur. Die gaat rechtstreeks naar Brusselse organisaties en cafés die zich aansloten bij de actie. Meer dan zestig Brusselse cafés, waaronder namen als Au Daringman, Het Goudblommeke in Papier, Monk, GRoskam en Les Brasseurs, doen mee. Wie z'n favoriete café steunt, krijgt daarvoor binnenkort het bier cadeau.

Het initiatief mag rekenen op de steun van Jan Paternoster van The Black Box Revelation. 'Wat ik zuur vind aan deze periode is het gebrek aan toevallige ontmoetingen. Je kan geen inspiratie meer halen uit onverwachte momenten. De escapes zijn weg. En die heb je nodig als muzikant. Maar laat ons niet negatief zijn. Ik kijk uit naar beter tijden. Iedereen vaccineren, en we zijn weer vetrokken.'

Zit jouw Brusselse café in de problemen? Of ben je de barinkomsten van je vereniging in Brussel kwijt? Je kan nog steeds een ZUUR-project indienen. Neem contact op met Frederik Lamote via frederik@growfunding.be en bekijk samen hoe Growfunding kan helpen.

