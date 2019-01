Zuivel verdwijnt uit Canadese voedingsrichtlijnen als aparte groep

De Canadese gezondheidsraad Health Canada heeft haar nieuwe voedingsrichtlijnen bekend gemaakt. Het gaat niet om een lichte herziening van de vorige, uit 2007 stammende versie, maar om een ingrijpende verandering. Voor die beslissing baseerde Health Canada zich op wetenschappelijk onderzoek dat niet (mede)gefinancierd werd door de voedingsmiddelenindustrie.

Boze boeren

Het meest opzienbarend is het schrappen van zuivel als noodzakelijke voedingsgroep in een gezond voedingspatroon. Al sinds 1942 raadt de Canadese gezondheidsraad haar burgers aan om daar elke dag drie porties van te nuttigen, maar op dat advies komt ze nu dus terug. Dat tot groot ongenoegen van de zuivelkoepel Dairy Farmers of Canada, die een implosie van een hele sector voorspelt.

Ook de Canadese vleesindustrie uitte al haar zorgen. Eiwitten uit vlees worden in de nieuwe aanbevelingen immers voor een groot deel vervangen uit plantaardige bronnen zoals peulvruchten. Verder wordt aanbevolen een bord voor de helft te vullen met groenten en fruit en een kwart met vezelrijk voedsel zoals granen.

'Op gevoel'

Daarbij moedigt Health Canada mensen aan om vooral onbewerkt voedsel te eten. Zo staat een glas vruchtensap er vandaag niet meer gelijk aan een stuk fruit. Ze keert terug naar een manier van eten die meer 'op gevoel' werkt: zo geeft de raad geen lijst van portiegroottes mee en spreekt ze over meer dan alleen het voedsel dat Canadezen eten. Omdat eten gaat over 'je hele relatie met voedsel', roept Minister van Volksgezondheid Ginette Petitpas Taylor haar burgers op weer vaker zelf te koken en ervan te genieten in het gezelschap van vrienden en familie.

Tenslotte maakt Health Canada de inwoners van het land ook bewust van de economie achter voeding. Ze raadt aan om altijd de etiketten te lezen en te leren hoe marketing je keuzes als consument kan beïnvloeden.