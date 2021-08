Onze drankexpert schenkt klare wijn. Deze week: Rousillon.

Grensgeval

Eindelijk konden we deze vakantie weer naar het Zuiden. Zoals naar deze wijnstreek in het uiterste zuiden van Frankrijk die 325 zonnedagen per jaar telt: Roussillon. Meestal kennen we de streek alleen als onderdeel van de bredere wijnregio Languedoc-Roussillon. Maar hij heeft wel degelijk een eigen karakter en eigen beschermde herkomstbenamingen zoals Côtes du Roussillon, Collioure en Côtes Catalanes. Die laatste duidt erop dat we hier in het Catalaanse gedeelte van Frankrijk zitten, tegen de grens met Spanje, waar de inwoners zich eerder Catalanen dan Fransen voelen. Dat in de herkomstbenamingen van Roussillon vaak de term 'côtes' voorkomt, is geen toeval: in deze bergachtige streek liggen heel wat wijngaarden op hellingen. Dat zorgt voor prima druiven door de zonexpositie, de afwatering en de hoogte, die voor de nodige verkoeling zorgt. Witte wijnen worden gemaakt van onder meer macabeu en muscat, rode wijnen van druiven als grenache, syrah en carignan. Roussillon grenst aan de Pyreneeën en aan de Middellandse Zee. Daardoor geniet deze zuiderse streek van de aanvoer van koele berg- en zeelucht, die de overvloedige zon compenseert zodat de wijnen toch verfijnd en evenwichtig zijn. De zeewind blaast de wijngaarden ook droog, zodat schimmelvorming hier weinig voorkomt en er dus minder schimmelbestrijding nodig is. Roussillon staat ook bekend om haar zoete wijnen van Banyuls, Maury en Rivesaltes, die hier 'vins doux naturels' worden genoemd. Ze bestaan in de kleuren wit, rood, rosé en amber, en passen wonderwel bij desserts met chocolade en vruchten en bij sterke kazen.