Zomerse punchbowl zonder alcohol: de Billionaire Fizz

Deze alcoholvrije punchbowl is lekker friszuur en fruitig. Wil je er een cocktail van maken? Voeg dan per glas een shot gin toe van 4 cl – onze Belgische favoriet voor deze cocktail is Double You van Distilleerderij Wilderen, een lekker kruidige gin die goed samengaat met het zure van de punch.

Voor 10 glazen

125 ml frambozensiroop (bv. van Monin)

250 ml versgeperst citroensap

1,75 l gingerale

Een handvol frambozen

Een handvol basilicumblaadjes

Enkele schijfjes citroen

IJsblokjes

Meng de frambozensiroop, het citroensap en de gingerale in een bowl. Voeg ijsblokjes toe. Garneer met frambozen, basilicumblaadjes en citroenschijfjes.

Tips en tricks voor een geslaagde punchbowl

Wil je zelf een punchbowl creëren met ingrediënten die je voorhanden hebt? Houd dan deze tips in het achterhoofd.

Gebruik versgeperste fruitsappen.

Zet de bowl in de schaduw zodat hij niet te snel opwarmt.

Gebruik grote ijsblokken, die smelten trager.

Gebruik veel ijs zodat de bowl koud blijft en niet waterig wordt.

Meng goed: roer niet enkel rondjes, maar beweeg je pollepel ook van beneden naar boven.

Maak je cocktails van de punchbowls en wil je het feest rustig beginnen? Voeg dan shots van 2 cl toe, zodat je minder straffe cocktails krijgt.