Zoet nieuws: ‘Waalse honing’ krijgt een beschermd geografisch label

De Europese Commissie heeft de typische smeuïge honing uit Wallonië beloond met een beschermd geografisch label. Dit is te danken aan de grote diversiteit aan bloemen in het gebied, die de honingproductie bevordert. De bijenhouders in Wallonië hebben bovendien een specifieke knowhow ontwikkeld, waardoor ze keer op keer dezelfde zachte en homogene honing produceren, die inmiddels als een echt streekproduct wordt beschouwd.

‘Waalse honing’ (‘Miel wallon’) wordt geproduceerd door honingbijen die nectar verzamelen uit bloemen, planten en honingdauw van bomen. Wat deze honing typeert, is de fijne kristallisatie en smeerbare textuur. Dat maakt de honing perfect voor allerlei culinaire creaties. In het voorjaar verzamelen bijen vooral nectar van de Waalse wilgen, fruitbomen en -struiken, terwijl ze in de zomer eerder op linde, braam en klaver afkomen.

De bloemen waarvan de nectar afkomstig is, spelen een grote rol in het honingproces: de hoeveelheid belangrijke suikers in de nectar, zoals fructose en glucose, verschilt per bloem. Hierdoor profiteert de diverse Waalse flora optimaal.

Eigen trucje

Om de typische zachte textuur te behouden, hebben de bijenhouders in Wallonië een eigen trucje: gecontroleerde kristallisatie. Dit gebeurt na het filtreren en klaren van de honing. In dit proces spelen drie factoren een rol: temperatuur, beweging en enten. Deze techniek is het resultaat van de grote vooruitgang die al sinds de 19e eeuw is geboekt op het vlak van Waalse honingproductie.

Om de traceerbaarheid van het product te garanderen, worden de volgende stappen van de oogst op grondgebied van de Europese Unie gezet.

Een label met veel voordeel

Het EU-kwaliteitsbeleid viert met dit label zowel producten met unieke kenmerken als jarenlange vakkennis. Producten kunnen een ‘geografische aanduiding’ (GA) krijgen wanneer hun productieplaats een grote rol speelt in het eindresultaat. Wie een GA ziet, kan er dus zeker van zijn dat hij een kwaliteitsproduct in handen heeft. Het label is bovendien ook goed nieuws voor producenten, want het helpt hun product sterker op de markt te staan.

Op dit moment hebben 18 Belgische producten zo’n label. Daaronder vallen onder andere Gaumais-paté, Brussels grondwitloof, Geraardsbergse mattentaart en Ardeense worst.

