Zoektocht naar beste Belgische foodblogs opnieuw geopend

Ons land heeft heel wat moois te bieden op culinair vlak en daar kan je online gemakkelijk van meegenieten. Tientallen blogs van eigen bodem bieden dagelijks inspiratie aan hun enthousiaste volgers en dat doen ze op hoog niveau. Tijd dus om al dat harde werk in de schijnwerpers te zetten.

Net als vorig jaar worden er bloggers en influencers beloond in verschillende categorieën. Die zijn: Best Food Photography, Best Baking & Sweets, Best Drinks, Best Healthy, Best Foodgram en Best Overall. Nieuw is wel de categorie Best Foodgram: zo kunnen ook mensen deelnemen die (nog) geen eigen blog hebben, maar wel de heerlijkste creaties delen op Instagram. Vorig jaar konden onder meer Sven Ornelis, Laurence Bemelmans en Karolien Olaerts het podium van de Food Blog Awards bestijgen als winnaar.

Inschrijvingen geopend

Inschrijven kan vanaf nu tot en met 1 februari 2019 voor maximum twee categorieën. Onze vakjury selecteert vervolgens 5 genomineerden per categorie. Daarna is het de beurt aan de fans om te stemmen, zij kunnen per categorie stemmen op hun favoriet. De stem van de vakjury plus de stemmen van de fans zullen de doorslag geven.

Ben je de perfecte kandidaat? Schrijf je dan in via participate@belgianfoodblogawards.be en vermeld zeker volgende gegevens: Je naam, adres, gsm-nummer, blog, links naar andere social media en de categorieën waarvoor jij je wilt inschrijven. Wij wensen je alvast veel succes!