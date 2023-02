Zo houd je Tournée Minérale vol: ‘De goesting in alcohol waait vanzelf weer over’

Februari is Tournée Minérale-maand, waarbij zo’n vijfde van de Belgen een maand lang vriendelijk bedankt voor de wijntjes, biertjes en andere alcoholische dranken. Doe je mee? Dan vind je hier elke weekdag een tip om dat vlot en zelfs met verve te doen. Dag 9: je hebt zin in een glas. Wat nu?

Ik wil een glas wijn/een stuk chocola/een sigaret en wel nu meteen. Het is een gevoel dat bijna iedereen zal herkennen. De ene persoon geeft sneller toe aan zijn verlangens dan de andere, maar bijna iedereen heeft moeilijke momenten, weet Tom Evenepoel, woordvoerder van Tournée Minerale. “Maar de drang die we voelen is vaak niet zo groot als we denken. Ik omschrijf het vaak als een golf die komt, maar ook weer gaat. Probeer de tijd tot de drang overgaat door te komen door je focus te veranderen. Spartel niet tegen, maar laat de tijd zijn werk doen.” Uiteraard zijn er grote individuele verschillen, weet ook Evenepoel, en soms voelt de golf als een tsunami. “Zelfs dan gaat ons verlangen over als we even wachten.”

De kaap van 20 minuten

Op de website van Tournée Minérale, vertellen deelnemers hoe afleiding kan helpen als ze het moeilijk hebben. “De goesting in alcohol duurt ongeveer twintig minuten,” vertelt Dorinne. “Doe dus iets leuks en die tijd is zo om: een goed boek lezen, wandelen met de hond, iemand bellen die je al lang niet hebt gehoord, …” Annemieke raadt aan om naar buiten te gaan als je het moeilijk hebt. “Een verfrissende wandeling van tien minuutjes is al voldoende. Maar ook jezelf verwennen helpt: een warme douche of een bad met lekkere geurtjes en kaarsjes, je favoriete muziek opzetten en uit de bol gaan of een spel spelen met een huisgenoot.”

Mindfulness

Het advies deed Nathalie (48) aan mindfulness denken toen ze er over las. “Ik heb een aantal jaar geleden zo’n training gevolgd, en leerde dat onze emoties ons niet moeten consumeren als we dat niet willen. Het zijn ‘maar’ emoties, je kunt ze ook gewoon vaststellen in plaats van je eraan over te geven, en ze gaan inderdaad ook over. Daar probeer ik me van bewust te zijn als ik echt veel zin heb in een glas. En ik maak ook een duidelijke afspraak met mezelf. Nu heb ik echt heel veel zin, maar ik wacht. Heb ik over een uur nog een even groot verlangen, dan mag het. Maar niet eerder. Na een uur ben ik vaak al vergeten wat ik daarnet wilde.”