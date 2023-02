Zo houd je Tournée Minérale vol: ‘Verzamel een supportersclub’

Februari is Tournée Minérale-maand, waarbij zo’n vijfde van de Belgen een maand lang vriendelijk bedankt voor de wijntjes, biertjes en andere alcoholische dranken. Doe je mee? Dan vind je hier elke weekdag een tip om dat vlot en zelfs met verve te doen. Dag 6: Komaan je kunt het!

Zoals we vorige week hebben vastgesteld, zijn we een fundamenteel sociaal dier, en is sociale druk is een sterk wapen. Een wapen dat tegen je kan werken als mensen je onder druk zetten om er toch eentje te drinken. Maar ook een wapen dat je zelf kunt inzetten. Organiseer daarom voor jezelf een Tournée Minérale-supportersclub, een groep mensen die het een uitstekend idee vindt dat je deelneemt (en dat eventueel ook zelf doen), die schouderklopjes geven als het lukt, die steunende woorden klaar hebben op moeilijke momenten en een luisterend oor bieden als je je hart wil luchten.

Sociale druk helpt om ‘nee’ te zeggen

“Jij kent je omgeving, en weet dus wie een goede supporter zou kunnen zijn en wie niet,” denkt Tom Evenepoel, woordvoerder van Tournée Minerale. “Vrienden, familie, je partner, collega’s: het is goed dat je hen vertelt waarom je meedoet, en wat je wil bereiken. Als zij je motivatie kennen, weten ze ook waarom ze je steunen.” Iemand die belangstelling heeft, die weet wat gezegd als je twijfelt of even gaat zitten als je wil toegeven aan je klaagdrang, dat helpt op moeilijke momenten.

Sociale druk kan je op zich ook motiveren, vertelt Eva (45), die in 2020 voor het eerst meedeed. “Ik toeter overal rond dat ik meedoe, omdat ik weet dat het me gaat helpen. Als mensen die ik graag heb me vragen hoe het gaat, wil ik eerlijk kunnen antwoorden. Dat motiveert me op momenten dat ik toch een glas overweeg om neen te zeggen. Het idee dat ik tegen mijn zus of collega moet zeggen dat ik aan de verleiding heb toegegeven, helpt me om vol te houden.”

Samen sterk

Frank (64) deed Tournée Minerale al met en zonder dat zijn partner ook deelnam. “Ik vond het makkelijker als hij ook niet dronk. Dat jaar was er helemaal geen alcohol in huis en konden we elkaar buitenshuis ook op het alcoholvrije pad houden. Ik ben dan ook blij dat we het dit jaar weer samen doen. Ook omdat ik me een beetje schaam dat ik het soms zo moeilijk vind, en tegen mijn lief kan ik daar tenminste open over zijn. Ik weet dat hij me geen zwakkeling gaat vinden of me niet gaat veroordelen.”

Chris (58) deed vorig jaar alleen maar mee als buddy voor haar vriend Alain, maar het viel zo goed mee dat ze het nog eens doen. “Alain is impulsiever dan ik en vroeg me om ook mee te doen omdat hij dacht dat het hem zou helpen. Maar ik besef dat ik het ook fijn vind om het samen te doen. Dan zijn we al met twee met een frisdrankje in de hand op feestje of op café. En thuis dagen we elkaar uit om lekkere alcoholvrije drankjes te vinden of maken. Vorig jaar hebben we daar echt een beetje een sport van gemaakt en ons er goed mee geamuseerd.”

Interessante gespreksstof

Tournée Minerale is ook een campagne voor bewustwording, stelt Evenepoel.” In veel vriendengroepen of families is het feit dat één of een aantal mensen meedoen de aanleiding om het over de rol van alcohol in iedereens leven te hebben. Mensen die vertellen dat ze beter slapen, of geld besparen, dat roept vragen op, en kan dus tot interessante gesprekken leiden.”

En ook voor de sociale steun is het een goed idee om je in te schrijven op een nieuwsbrief of een Facebookpagina, denkt Evenepoel. “Je leest de verhalen van andere deelnemers, ontdekt wat zij moeilijk vinden, wordt misschien geïnspireerd om een recept voor een lekker drankje uit te proberen, en krijgt het gevoel deel uit te maken van een grotere groep. Dat groepsgevoel kan echt helpen.”