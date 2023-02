Zo houd je Tournée Minérale vol: hou een dagboek bij

Februari is Tournée Minérale-maand, waarbij zo’n vijfde van de Belgen een maand lang vriendelijk bedankt voor de wijntjes, biertjes en andere alcoholische dranken. Doe je mee? Dan vind je hier elke weekdag een tip om dat vlot en zelfs met verve te doen. Dag 10: de streepjes-methode.

In stripverhalen en oude Hollywoodfilms trekken gevangenen altijd streepjes op de muren van hun cel, om af te tellen tot ze weer vrijgelaten worden. Een drastische vergelijking, maar op een kalender dagen doorstrepen, lijkt echt te helpen om je bewust te zijn van wat je doet. “Het helpt je om je progressie te visualiseren,” vertelt Tom Evenepoel, woordvoerder van Tournée Minérale. “Zo zie je wat je al gedaan hebt, en hoe ver de maand gevorderd is. Sommige mensen houden een dagboek bij. Niets te intens, op een luchtige manier kan je bijhouden hoe je dag verlopen is.”

Toon (37) vorig jaar probeerde hdat vorig jaar. “Ik schreef gewoon in mijn telefoon op hoe mijn dag verlopen was, Gewoon wat ik gedaan had, waar ik geweest was, af en toe iets over een gesprek. Soms schreef ik op op welke momenten ik aan alcohol had gedacht, of het had gemist. Na de mini-voetbalmatch bijvoorbeeld, of op restaurant met mijn vrouw. Maar soms was er helemaal geen verwijzing naar alcohol. Dat deed me beseffen dat ik er niet zo erg mee bezig was als ik had gedacht. In het weekend was het moeilijk, bij sommige vrienden ook, maar al bij al besefte ik bij het teruglezen van die kleine notities dat ik – nu ik beslist had om een maand niet te drinken – er soms dagenlang totaal niet mee bezig was.”