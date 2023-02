Zo houd je Tournée Minérale vol: maak er een gezonde maand van

Februari is Tournée Minérale-maand, waarbij zo’n vijfde van de Belgen een maand lang vriendelijk bedankt voor de wijntjes, biertjes en andere alcoholische dranken. Doe je mee? Dan vind je hier elke weekdag een tip om dat vlot en zelfs met verve te doen. Dag 23: maak februari een gezonde maand.

Dat alcohol niet geweldig is voor je gezondheid is ondertussen duidelijk. Misschien daarom dat veel deelnemers van Tournée Minérale de maand zien als een perfect moment om het wat groter te zien. “We merken dat mensen vaak beslissen om ook gezonder te eten en (meer) te gaan bewegen,” vertelt Tom Evenepoel, de woordvoerder van Tournée Minérale. En vreemd is dat niet. Alcohol bevat alcohol stevig wat calorieën, en die een maand lang niet consumeren, is al een goed begin voor gezondere voedingsgewoontes.

En er is nog een extraatje, want alcohol zou ook rare dingen doen met onze appetijt. In 2018 verzamelde collega Trui Engels de voordelen van een maand zonder alcohol, en ze vond een studie in het American Journal of Nutrition die vaststelde dat we meer eten als we gedronken hebben. Tot 30% meer, zelfs.