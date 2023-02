Zo houd je Tournée Minérale vol: lees over wie het al gedaan heeft

Februari is Tournée Minérale-maand, waarbij zo’n vijfde van de Belgen een maand lang vriendelijk bedankt voor de wijntjes, biertjes en andere alcoholische dranken. Doe je mee? Dan vind je hier elke weekdag een tip om dat vlot en zelfs met verve te doen. Dag 24: haal inspiratie uit andermans verhaal.

Het geweldige aan boeken is dat ze je een inkijkje geven in het hoofd van iemand anders, en deze twee dames hebben hun beslissing om voor een leven zonder alcohol te kiezen met ons gedeeld. Nu februari op zijn einde loopt, zijn ze misschien een goede bron voor inspiratie.

Absolute Aanrader Alcohol Vrij, van actrice Cathérine Kools. Zij begon met Tournée Minérale, maar besloot dan alcohol voorgoed op te geven. “Een dagelijkse drinker was ik niet, maar ik vond dat mijn eigen relatie met alcohol niet meer hele­maal onschuldig was. Dat was een aantal keer per week, niet dagelijks en nooit overdag, maar ik vond dat het te veel ruimte in beslag nam. Het zorgde voor onvoorziene omstandigheden die me niet vooruithielpen. Ik voelde dat het mij belette om mijn eigen leven te leiden.”

Sinds ik niet meer drink, van presentatrice Evi Hanssen. Na alweer een avondje stevig drinken, neemt de presentatrice een besluit. Ze gaat een jaar niet drinken. “Ik drink niet om iets weg te spoelen, maar om het leven te vieren. Waarom ik mezelf dan opleg om een jaar niet te drinken? Omdat ik instinctief aanvoel dat alcohol me meer kwaad doet dan goed. Omdat ik wil weten wie ik ben zonder dat gezellige glas. Omdat ik die vreselijke katers beu ben, die me tegenwoordig drie dagen sluw en listig blij­ven achtervolgen in de vorm van hoofdpijn, misselijkheid en vermoeidheid. Om nog maar te zwijgen over wat het psy­chisch met me doet.”