Zo houd je Tournée Minérale vol: kweek nieuwe gewoontes

Februari is Tournée Minerale-maand, waarbij zo’n vijfde van de Belgen een maand lang vriendelijk bedankt voor de wijntjes, biertjes en andere alcoholische dranken. Doe je mee? Dan vind je hier elke weekdag een tip om dat vlot en zelfs met verve te doen. Dag 22: kweek droge gewoontes.

Misschien trek je een fles open als je thuiskomt na een drukke dag. Of als de kinderen in bed liggen. Misschien begint je weekend met een gin-tonic, of sluit je je weekend af met een goed glas rode wijn. Maakt niet uit wat je doet, de kans is groot dat je een aantal gewoontes hebt waarbij je automatisch naar een glas grijpt. Wil je zonder een maand of langer zonder alcohol leven, dan zal je die automatismes moeten doorbreken. Neurowetenschapper Katelijn Nijsmans heeft daar een truc voor: “Wanneer we iets nieuws leren, is het de kunst om de neiging tot routine te combineren met de neiging tot nieuwigheid en dat doe je door nieuwe vaardigheden en kennis te koppelen aan bestaande. Ik vergelijk het wel eens met de trein te nemen. Als je elke dag op hetzelfde tijdstip dezelfde trein naar je werk neemt, zul je al snel de gezichten herkennen van andere mensen die ook precies die trein nemen. Na een tijdje maak je misschien een praatje met sommige van die bekende gezichten, en leer je ze kennen. En wat ligt er aan de basis? In de eerste plaats: timing. Want als je niet elke dag op hetzelfde tijdstip dezelfde trein had genomen, had je elkaar waarschijnlijk nooit ontmoet. Dit is ook het geval in onze hersenen. Neuronen in onze hersenen zenden abrupte elektrische pulsen uit. Als er kort daarna andere neuronen zijn die hetzelfde doen, versterkt dit de band tussen de twee. Na verloop van tijd vormen deze neuronen een soort kettingreactie. Zodra één neuron “vuurt”, volgen de andere automatisch en heb je een gewoonte. Timing is bij dit alles cruciaal.” Hoe dit kan helpen om nieuwe gewoontes aan te leren? Door één gewoonte aan een andere te koppelen. Als je altijd een fles opentrekt als je begint te koken of als je het licht op de kinderkamer uit doet, dan kan je dat vervangen door een nieuwe gewoonte op datzelfde moment. Dat kan een nieuw, lekker maar alcoholvrij drankje zijn, maar je kunt ook elke dag een bad nemen, een boek openslaan of een paar turnoefeningen doen als de kinderen gaan slapen. Misschien kan je het weekend inzetten met een livingsdansje en het afsluiten met een wandeling met een goede vriendin.