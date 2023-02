Zo houd je Tournée Minérale vol: denk niet ‘ik mag geen alcohol’, denk ‘ik wil geen alcohol’

Februari is Tournée Minerale-maand, waarbij zo’n vijfde van de Belgen een maand lang vriendelijk bedankt voor de wijntjes, biertjes en andere alcoholische dranken. Doe je mee? Dan vind je hier elke weekdag een tip om dat vlot en zelfs met verve te doen. Dag 21: creëer ruimte voor andere dingen

Niet drinken in een wereld waarin het heel normaal is om dat wel te doen, is niet altijd makkelijk. Dat zal je op dag 21 wel al gemerkt hebben. Je ingesteldheid is op dat vlak belangrijk. Op de website van Tournée Minérale heeft Kevin daar een goede tip voor: “Denk in plaats van dat je een maand niet mág drinken, dat je een maand niet wíl drinken. Niemand kan je verbieden om te drinken, maar je wilt het nu even niet.”

Andere dingen op de agenda

Als je naar een alcoholloze maand kijkt als een tijd van deprivatie, een tijd waarin je iets moet opgeven dus, dan voelt het alsof je met die wijntjes, cocktails en biertjes ook een stuk plezier opgeeft. Maar dat hoeft niet zo te zijn, vond ook Chris: “In het begin voelde februari dan ook aan als een tijd van gemis. Maar omdat ik vorig jaar samen met mijn vriend Alain dingen ben gaan doen die we anders niet doen, is het een maand van leuke dingen geworden. Door niets te drinken, moesten we op zoek naar andere dingen waar we plezier mee hadden, en dat geeft eerlijk gezegd een stevige boost. We gingen proefavonden organiseren voor alcoholvrije drankjes, organiseerden etentjes voor vrienden en dit jaar hebben we de renovatie van onze gang op ons programma gezet. Dat idee dat we niet mogen drinken is dus niet langer aanwezig, we willen het niet, want we hebben zo andere dingen gevonden.”