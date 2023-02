Zo houd je Tournée Minérale vol: de volgende 11 maanden

Februari is Tournée Minérale-maand, waarbij zo’n vijfde van de Belgen een maand lang vriendelijk bedankt voor de wijntjes, biertjes en andere alcoholische dranken. Doe je mee? Dan vind je hier elke weekdag een tip om dat vlot en zelfs met verve te doen. Dag 28: wat na 28 februari?

Of Tournée Minerale-deelnemers op 1 maart helemaal uit de bol gaan en zich lazarus drinken, nu het weer mag. Toch niet, weet Tom Evenepoel, woordvoerder van Tournée Minerale. “Na de eerste Tournée Minerale in 2017 deden we in maart en september onderzoek naar de deelnemers. En zelfs in september bleken ze per week gemiddeld nog twee glazen minder te drinken. Dus neen, er volgt geen bacchanaal op 1 maart.”

Veel deelnemers gaan zelfs op zoek naar tips om minder of in elk geval bewuster te drinken. “Voor heel wat deelnemers wordt alcohol iets exclusiever, iets wat ze bewuster gaan consumeren en niet meer elke dag, omdat het een gewoonte is. Of ze gaan zebradrinken, door een alcoholisch drankje systematisch af te wisselen met een non-alcoholisch drankje.”