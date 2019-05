'Wat had mevrouw gewenst? De derdelaatste of de voorlaatste tonijn ter wereld?' De quote uit een Wat Als-sketch maakt duidelijk wat veel mensen denken: het hoort niet meer om tonijn te eten. Toch kan het op een verantwoorde manier.

Tonijn hoort bij de vijf vaakst gegeten vissoorten in België, maar tegelijk laten heel wat mensen de vis links liggen uit overtuiging dat ze anders zouden meewerken aan het uitsterven van een soort. Dat offer hoeft niet altijd gerechtvaardigd te zijn, want er ligt wel degelijk tonijn in de winkel die gevangen werd op een manier die weinig schade aanricht.

Die herkennen is niet zo moeilijk. Het Marine Stewardship Council-keurmerk (MSC) biedt immers zekerheid: vis met dat blauwe logo is per definitie duurzaam gevangen. Het label staat garant voor een actieve strijd tegen overbevissing, bijvangst en schadelijke visserijmethoden. Het verschil zit hem niet alleen in de vangmethode, maar ook in de soort tonijn. Net zoals er verschillende runderrassen zijn, bestaan er immers ook verschillende soorten tonijn, en lang niet elke is overbevist.

Om die duurzaam gevangen tonijn op de kaart te zetten, heeft de Nederlandse chef-kok en kookboekenschrijver Bart van Olphen nu enkele tonijnrecepten ontwikkeld. De bekende Nederlander heeft in het verleden samengewerkt met Jamie Oliver, is een voorvechter van duurzaam gevangen vis én een fan van tonijn in blik. De recepten in dit artikel zijn allemaal van zijn hand, en kunnen dus prima gemaakt worden met duurzaam gevangen tonijn.

Belgen gaan al behoorlijk bewust om met hun tonijnconsumptie, zo leren we uit de resultaten van een studie van iVox in opdracht van MSC. Een derde van de tonijneters geeft bijvoorbeeld aan enkel tonijn te kopen met een duurzaamheidskeurmerk en veertig procent wil meer betalen als ze dan zeker zijn dat de tonijn duurzaam werd gevangen. Bijna de helft van de Belgen vindt dat supermarkten geen promo-acties op niet-duurzame tonijn zouden mogen voeren. In het algemeen vinden zes op de tien Belgen dat we om de oceaan te redden enkel nog vis en schaal- en schelpdieren van duurzame bronnen moeten eten.

Op dit moment is meer dan twintig procent van de wereldwijde tonijnvangst gecertificeerd volgens de MSC-standaard. Jaarlijks wordt wereldwijd zo'n 4,8 miljoen ton tonijn gevangen, waarvan iets meer dan 1 miljoen ton MSC-gecertificeerd is.