Of we nu een hittegolf ondergaan dan wel een druilerige week uitzitten, een cocktail gaat er altijd in. Wij vroegen aan vier toppers om hun favoriete recept met ons te delen. Deze week: Hannah Van Ongevalle, oprichtster van cocktailbar The Pharmacy.

Oprichtster vanThe Pharmacy Hannah Van Ongevalle stond jarenlang achter de toog van de Knokse cocktailbar met haar vader, broer en zus. Vandaag zet ze een stapje terug uit de familiezaak om zich vanuit haar kennis als bartender volledig op event consultancy te focussen. Haar zomerfavoriet? De Skinny Soda.

'Bij warm weer verlang ik vooral naar een cocktail die fris en dorstlessend is, maar toch een aangename alcoholbuzz geeft: dat heeft de Skinny Soda allemaal te bieden. Na een lange shift in de bar of op een zonnig terrasje kan dit drankje me altijd smaken. Het is een lichtere cocktail qua alcoholpercentage omdat er vermout in zit - de Martini Riserva Ambrato, die kruidiger smaakt dan de gewone witte Martini. Supasawa is gedestilleerd, zuur water: je vindt dit in de drankenspeciaalzaak, maar je kunt als alternatief ook citroensap gebruiken. De Skinny Soda is een variant van de caloriearme Skinny Bitch, maar omdat het voor mij niet zo dunnetjes hoeft, voeg ik een siroop op basis van jasmijn toe, overigens de perfecte binder tussen alle ingrediënten.'

Zo maak je de Skinny Soda

1,5 cl Martini Riserva Ambrato

2 cl Grey Goose Vodka

2 dashes peychaids bitters

1 cl jasmijnsiroop (1 zakje jasmijnthee opwarmen met 10 cl water en 5 g suiker)

1 cl Supasawa

Optoppen met Perrier spuitwater

Afwerken met munt

