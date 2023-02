Gedaan met saaie slaatjes: vijf virale TikTok-recepten

De dagen van saaie slaatjes zijn voorbij, met dank aan TikTok. Sla-fluencers, die lekkere en – uiteraard – esthetisch verantwoorde saladerecepten delen op hun sociale media, winnen in een razend tempo aan populariteit. Wij lieten ons schaamteloos #influencen en gingen op zoek naar de lekkerste recepten.

#Green Goddess Salad

De Green Goddess Salad van Baked By Melissa is zonder twijfel een van de meest bekende TikTok-salades. Dit vegan slaatje oogt eenvoudig, maar schijn bedriegt: het vergt behoorlijk wat snijwerk. Combineer de salade met chips als dip, of met brood voor een volwaardige lunch.

Ingrediënten voor de salade:

1 groene kool

1 grote komkommer

10 gram bieslook

1 bos lente-uien

Voor de dressing:

25 gram basilicumblaadjes

25 gram verse spinazie

2 teentjes look

1 kleine sjalot

2 geperste citroenen

3 eetlepels nootjes naar keuze (bijvoorbeeld ongezouten cashews en walnoten)

75 gram edelgist

1 theelepel zout

2 eetlepels rijstazijn

overschotjes bieslook

Recept:

Was en snij alle ingrediënten voor de salade zo klein mogelijk. Doe ze in een grote kom. Doe de olijfolie, het citroensap en de rijstazijn in een blender. Voeg de rest van de dressing-ingrediënten toe. Blend tot je dressing een dik en vloeibaar mengsel is. Meng de dressing met de salade.

#Geroosterde Hot Girl Summer Salad

De ‘Hot Girl Summer’ Salad met geroosterde groenten en tahinidressing is nog zo’n succesrecept. Het werd samengesteld door een nutritionist en is een bom van smaak, textuur en voedingsmiddelen.

Ingrediënten voor de salade:

½ butternut pompoen

1 rode ajuin

1 rode peper

2 lookteentjes

verse tijm

1 blik kikkererwten

50 gram feta

raketsla

granaatappelzaadjes

verse peterselie

2 eetlepels kappertjes

Voor de dressing:

1 eetlepel tahini

2 eetlepels kefir

het sap van 1 citroen

2 eetlepels honing

1 eetlepel lookpuree

zout en peper

1 eetlepel olijfolie

Recept:

Snij de groenten voor de salade. Snij de pompoen klein genoeg zodat hij goed gaart. Meng met de olijfolie, verse tijm, lookpuree, kappertjes, peper en zout. Rooster in de oven op 200 graden voor 15 à 20 minuten. Schep halverwege om. Om de dressing te maken meng je de tahini met warm water, het citroensap, gebakken look, olijfolie en honing. Meng er daarna de kefir door. Kruid goed met peper en zout. Voeg meer kruiden, citroensap of honing toe naar smaak. Voeg de raketsla, een handje kikkererwten, de geroosterde groenten, feta, granaatappelzaadjes en verse peterselie samen. Werk af met een genereuze portie van de tahinidressing.

#Meeting Salad

Dat de Kardashians fan zijn van slaatjes is geen geheim. Elke Kardashian heeft dan ook haar favoriet. Kourtney’s go-to salade is de ‘Meeting Salad’: een snelle maatlijd die perfect is om ‘s ochtends klaar te maken om mee te nemen naar je werk.

Ingrediënten voor de salade:

1 krop Romeinse sla

2 geraspte wortels

1 komkommer, in schijfjes

1 grote avocado

70 gram kippenborst, op smaak gebracht met zout, peper en het sap van een halve appelsien

Optioneel: voeg voor extra smaak ingrediënten toe zoals bijvoorbeeld zonnebloempitten, cherry tomaatjes of amandelschilfers

Dressing:

4 eetlepels citroensap

1 theelepel mosterd

2 theelepels extra virgine olijfolie

1 theelepel wittewijnazijn

zout en peper (naar smaak)

Recept:

Grill de kip. Voeg de groenten (sla, wortels, komkommer) toe aan de kip. Dresseer de gesneden avocado erover. Meng de ingrediënten voor de dressing. Serveer de salade met de dressing apart.

#Jennifer Aniston Salad

De Jennifer Aniston-salade is misschien wel de meest bekende in z’n soort. Ten tijde van Friends zou Aniston dit slaatje dagelijks als lunch gegeten hebben. Intussen is die roddel ontkracht, maar laat dat de pret vooral niet bederven.

Ingrediënten:

70 gram bulgur

240 milliliter water

80 gram rode ui

25 gram fijngesneden peterselie

25 gram fijngesneden muntblaadjes

60 gram pistachenoten, grof gehakt

210 gram komkommer in blokjes

1 blik kikkererwten

75 gram feta in blokjes

het sap van 1 grote citroen

2 eetlepels extra virgine olijfolie

¾ theelepel zeezout

Recept:

Kook de bulgur: doe de droge bulgur in een pan, daarna het water. Breng aan de kook en laat 10-15 minuten koken tot al het water geabsorbeerd is. Giet af en laat afkoelen. Snij de rode ui en voeg samen met de munt, peterselie, pistachenoten en komkommer toe aan een grote kom. De bulgur is best koud wanneer je deze erdoor mengt. Werk af met het citroensap, de extra virgine olijfolie, peper en zout naar smaak. Laat de salade 15 minuten rusten om de smaken te laten samenkomen en serveer.

#Crispy Lemon Parm Salad

Deze knapperige citroen-parmezaan salade is de vegetarische versie van de klassieke Caesar-salade. Denk: knapperige sla, zoute parmazaan en crunchy croutons voor wat extra textuur. Makkelijk maar lekker.

Ingrediënten:

300 gram sla naar keuze

zout naar smaak

olijfolie

het sap van een halve citroen

45 gram geraspte parmezaan

croutons, van de winkel of zelfgemaakt