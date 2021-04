Het Antwerpse driesterrenrestaurant Zilte verhuist de komende tijd naar wijndomein Valke Vleug in Liezele, bij Puurs. Dat staat te lezen in De Standaard. 'Ons terras voldoet niet', aldus chef Viki Geunes.

Het werd Geunes en zijn team al snel duidelijk dat ze op zoek zouden moeten gaan naar een andere bestemming, toen bleek dat de horeca opnieuw zou mogen werken vanaf 8 mei, maar enkel buiten. 'Het terras van Zilte zelf is te klein en boven op het MAS staat er te veel wind', vertelt Geunes aan De Standaard. 'Daar een compleet menu serveren, is onmogelijk.'

Tijdelijke nieuwe bestemming van het restaurant wordt het terras van wijndomein Valke Vleug. Dat is volledig overdekt en biedt zicht op de wijnranken. Die omgeving maakt deel uit van de ervaring: gasten krijgen tijdens het zesgangenmenu een rondleiding door het domein en proeven de wijn die er wordt gemaakt. 'Mocht het niet bestaan, ik zou het zelf maken', aldus Geunes.

zilte.be

