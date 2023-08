Zicht op zee: vijf verrukkelijke visrestaurants aan de Belgische kust

Een weekendje zee vraagt om een bijpassend restaurant. Foodblog Le fooding tipt vijf visrestaurants aan de Belgische kust. Van verse kreeft tot heerlijke garnaalkroketten: er is voor elk wat wils.

Bar Bristol

Bruce Lybeer en Charlotte Arena toverden een Oostends eetcafé om tot een trendy ontmoetingsplek. Vanaf de eerste zonnestralen is het hoekterras een trekpleister voor zowel locals als gelegenheidstoeristen. Naast het vaste menu – met keuze tussen vis, vlees en veggie – kan je ook losse gerechten van de kaart bestellen. De rode draad is sowieso hartverwarmend comfortfood, bereid met lokale ingrediënten. Geen spektakelkeuken, wel een rasecht Oostends avontuur.

Leopold I-plein 10, 8400 Oostende



Café Mosselhuis

Chef Luc Pierre en gastvrouw Sofie Simoens halen hun dagverse vis ’s ochtends bij het Mosselhuis in Oostende, waar de vissers na een nacht op zee hun oogst verkopen. De kaart is bijgevolg variabel, maar mosselen en garnalen zijn er altijd. De lange tafel achterin de zaak wordt steevast vrijgehouden voor vissers en de sfeer is er zo gemoedelijk dat je geheid in gesprek verwikkeld raakt met de mensen naast je. Alle vis wordt standaard geserveerd met een salade, handgesneden frietjes en verse mayonaise. Wie geluk heeft, mag bij wijze van dessert een lolly uit de grabbelton van de chef vissen.

Nieuwstraat 14, 8400 Oostende

‘T Werftje

In deze omgebouwde veranda heerst er een aimabele ambiance, galmt er vrolijke old school muziek door de speakers en zit je lekker dicht bij elkaar terwijl je een garnaalkroket uit het vuistje of een toast kaviaar naar binnen speelt. ’t Werftje is het oudste visserscafé aan de kust – het bestaat al sinds 1907 – en is gelegen aan een verlaten dok in Zeebrugge. Voor eigenaars Mike en Herlinde Preem en zoon Eli is sfeer troef. Hun verse zeevruchten en vis komen recht van de veiling, en de typisch zoute zeesmaak zit in alle gerechten verwerkt.

Werfkaai 29, 8380 Zeebrugge

twerftje.be



Oesterput

Dit restaurant pakt uit met verse vis, en dat dien je hier zeer letterlijk te nemen: in de loodsen aan het restaurant staan gigantische tanks waar de ingrediënten, welja, uitgevist worden. Het paradepaardje op de kaart is de zeevruchtenschotel met een mix van onder andere oesters, wulken, garnalen, langoustines, krabbenpoten, sint-jakobsschelpen en kreeft. Ook de uit de kluiten gewassen kreeftenkroketten, geserveerd met gebakken peterselie, en de gegrilde kreeft in een zee van knoflookboter loont zwaar de moeite.

Wenduinse Steenweg 16, 8370 Blankenberghe, oesterput.com



Julia

Pure kraakverse vis recht uit zee: dat is waar het familierestaurant Julia voor staat. Al vier generaties lang wordt het gerund door de Wittevrongels uit Sint-Idesbald die er hun missie van gemaakt hebben om vis weer sexy te maken. Op de kaart: een uitgebreid aanbod aan oesters, maar ook toast met zeebarbeel, visbordjes om te delen en de smeuïgste garnaalkroketten die je kan voorstellen. Eten doe je er gezellig aan de toog of aan de tafels met wit gesteven tafelkleden.

A. Vanhouttelaan 2, 8670 Saint-Idesbald (Coxyde), julia-baaldje.be



