Zeventien Belgische wijnen hebben een gouden medaille toegekend gekregen door de Vereniging Vlaamse Sommeliers (VVS). Dat gebeurde woensdag na een proeverij in Hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge. Het was de zeventiende editie van 'Beste Belgische Wijn'.

Met de proeverij wil de VVS haar appreciatie en geloof in de Belgische wijnbouw duidelijk maken. Die wijnbouw is duidelijk bezig aan een opmars. Dit jaar werden 161 wijnen van 42 verschillende domeinen geproefd door een zestigkoppige jury. Ter vergelijking, bij de eerste editie in 2005, proefden de sommeliers nog 21 wijnen.

Volgens de regels van O.I.V. (Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding / Organisation internationale de la Vigne et du Vin) kan maximaal 30 procent van de ingestuurde wijnen een medaille krijgen.

Wijndomein Kitsberg

Zeventien wijnen kregen uiteindelijk een gouden medaille. De proefpanels selecteerden ook 16 bronzen en 16 zilveren medailles. Wijndomein Kitsberg in Heers haalde zo drie gouden medailles. 'We kunnen opnieuw spreken van een hoogtepunt voor de Belgische wijnbouw', klinkt het bij de organisatie.

