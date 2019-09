We leven in boeiende culinaire tijden. Wie erover wil meepraten, weet beter wat er leeft. Dankzij deze lijst met zeven trends ben je weer helemaal mee.

Op de rooster

Tien jaar geleden werd de oven gebruikt om vlees te braden, cake te bakken, lasagne te maken en kaas te gratineren. Vandaag stoot grillen-in-de-oven het gewone koken van de troon als standaardbereiding voor groenten. We roosteren alles, van asperges tot spruitjes, bakken hele bloemkolen en knolselders, en grillen groenten zoals tomaten en pepers voor we ze in de soep draaien.

...