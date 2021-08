Roomijs uit supermarkten wordt massaal teruggeroepen, en dat nu er net iéts beter weer zit aan te komen. Huilend in een hoekje neerzijgen of zelf aan de slag gaan? Onze keuze is snel gemaakt.

Het schandaal rond ethyleenoxide treft de zoete sectoren van de supermarkten hard. De lijst met producten die teruggeroepen worden, groeit elke dag en dat valt soms ook in de winkel te merken. Toch hoeft dat voor jou geen probleem te zijn, integendeel: maak van eventuele tekorten in de diepvriesrayon gerust gebruik om te ontdekken dat zelfgemaakte ijsjes extra lekker zijn. En daar heb je heus niet altijd een ijsmachine voor nodig.

Klassiek roomijs

Om zelf ijs te maken, hoef je vermoedelijk niet speciaal naar de winkel. Met eenvoudige ingrediënten als melk, room, eieren en suiker kom je al een heel eind. Ook het basisrecept is mits wat oefening en voorzichtigheid met de temperatuur snel onder de knie te krijgen. En eens je dat meester bent, is variatie in je ijsbereidingen brengen kinderspel.

Romig zonder ijsmachine

Je kan perfect roomijs zoals hierboven beschreven maken zonder ijsmachine, maar zal dan wel meer in de weer moeten zijn met je basismengsel. Dat kan je bereiden zoals in de eerder genoemde recepten tot aan de stap waarin je alles naar de ijsmachine transfereert. In plaats daarvan giet je alles in een platte afsluitbare bak die je in de vriezer zet en enkele uren lang elk halfuur stevig omroert, tot het ijs echt bevroren is. Sla deze stap nooit over of denk niet dat iets minder roeren ook wel zal volstaan, want dan krijg je een onschepbaar harde roombrok vol ijskristallen.

Een tweede optie om romig ijs te maken zonder ijsmachine is kiezen voor een ander basisrecept. Dit ijs op basis van ricotta is bijvoorbeeld erg eenvoudig om te maken en tegelijk toch heel verfijnd. Ook dit vegan bananen-kokosijs en vanilleroomijs op basis van zure room met meringue voldoen aan die normen.

Ten slotte kan je er ook voor kiezen om inspiratie te putten uit de vegan keuken en te vertrekken vanuit diepgevroren fruit. Bananen die dreigen te vervallen tot bruin hoopje prut kan je net voor dat gebeurt in hun geheel invriezen en later gebruiken als basis voor een romig ijs dat niet alleen razendsnel klaar, maar ook nog eens gezond is. Dit ander recept voor instantijs vertrekt dan weer van bevroren rode vruchten. Voor deze aanpak is een goede blender evenwel onmisbaar.

Waterijsjes

Wil je het jezelf echt gemakkelijk maken? Opteer dan voor waterijsjes. Je hoeft zelfs niet noodzakelijk lollyvormen in huis te hebben; wat creativiteit met bijvoorbeeld lege en uitgespoelde yoghurtpotjes brengt je ook al een heel eind.

Zelf ijs maken moeilijk? Een kind kan het. © Getty

Sorbet

Als je zin hebt om zelf ijs te maken, maar roomijs je wat te veel gedoe lijkt, kan je ook opteren voor sorbet, dat grotendeels uit gepureerd fruit bestaat. Laat je echter niet misleiden door de eenvoud van de basisrecepten: omdat sorbet zo simpel is, staat of valt het door kleine dingen zoals de frisheid en structuur. Proef dus zeker van je mengsel voordat je het invriest (soms kan een kneep citroensap op het einde wonderen doen) en gebruik een ijsmachine, of roer nog vaker om dan je zou doen wanneer je handmatig roomijs maakt.

Nóg makkelijker: kwaliteitsijs kopen bij een ambachtelijke specialist. Lees ter inspiratie bijvoorbeeld ook het eerder verschenen artikel Roomijs uit het Midden-Oosten met saffraan en rozenwater: 'Heel populaire ijssmaak in Iran'.

