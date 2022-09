Zeeuws oesterseizoen officieel geopend

In het Nederlandse Yerseke is donderdag het oesterseizoen officieel geopend met een eerste oogst.

De kweek van platte oesters en creuses gebeurt in Nederland in de Zeeuwse Oosterschelde en het Grevelingenmeer. Oesterkweker Adri Sinke viste donderdag de eerste platte oesters op en trapte daarmee het nieuwe seizoen op gang. “Deze oesters hebben er vijf jaar over gedaan om consumptierijp te worden. Wij hebben ze in die tijd verschillende keren door onze handen laten gaan en verplaatst naar andere percelen om uiteindelijk tot deze superieure kwaliteit te komen”, zei Sinke.

Een deel van de oesters, de creuses, wordt tegenwoordig van de bodem afgekweekt. Deze ’tafeloesters’ zijn na 2 tot 3 jaar geschikt voor consumptie. Eén van die oestertafels in de Oosterschelde werd donderdag eveneens gelicht. Zeeland is de enige provincie in Nederland waar oesters worden gekweekt, jaarlijks goed voor een productie van 20 tot 25 miljoen stuks.