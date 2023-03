Zacht en romig: Baskische kaastaart

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week: het recept voor Baskische kaastaart van chef Santiago Rivera uit San Sebastian.

Deze Baskische kaastaart is niet te omslachtig om te maken, zijdezacht en nét zoet genoeg. Serveer eventueel met een bosvruchtencoulis of koekjescrumble.

RECEPT

VOOR 6 À 8 PERSONEN

900 g roomkaas, liefst San Millán (een iets zoutere Spaanse roomkaas, maar een goede roomkaas kan ook)

Snuf zout

150 g kristalsuiker

1 el vanillesuiker

1 kl vanille-extract

6 eieren

2 el bloem

240 ml 40% room

1. Verwarm de oven voor op 250°C. Vet een springvorm in en bekleed met bakpapier.

2. Meng in een grote mengkom de roomkaas, zout, suiker, vanillesuiker en extract. Kluts in een andere kom de eieren los en voeg ze voorzichtig beetje bij beetje aan de mengkom met roomkaas toe. Meng er de bloem onder en als laatste de room.

3. Giet het beslag in de taartvorm en zet de taart in de oven. Zet de temperatuur terug naar 220°C. Bak de kaastaart 35 minuten. De bovenkant mag best donker zijn en het midden zal nog wat wiebelen, maar dit stijft op bij het afkoelen. Idealiter is het eindresultaat een beetje verbrand aan de buitenkant en perfect zacht aan de binnenkant. Laat de taart op een rooster minstens één uur afkoelen en zet de taart voor minstens drie uur in de koelkast.

