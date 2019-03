WK voor sommeliers afgetrapt in Antwerpen

In het Antwerpse Elisabeth Center is deze week het 16de wereldkampioenschap voor sommeliers van start gegaan. Zo'n 36 deelnemers van over de hele wereld worden onderworpen aan een reeks testen. Denk bijvoorbeeld aan smaak- en kennistesten, maar ook aan praktische proeven. Vrijdag komt de winnaar uit de bus.