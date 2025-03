Kenner Dennis van den Buijs signaleert de nieuwste trends. Deze week breekt hij een lans voor een witte wijn die je jaren mag vergeten.

Sterk aromatische witte wijnen met voldoende zuren drinken we vaak te jong. Het scherpe fruit maakt na enkele jaren plaats voor complexe aroma’s van bijvoorbeeld noten, honing of zelfs paddenstoelen. Riesling is het schoolvoorbeeld, witte bourgogne heeft zijn vaste kelderklandizie, maar vergeet ook de verdicchio niet. De edele witte druif groeit tussen de kille Apennijnen en de zwoele Adriatische kust in Le Marche. Ooit een bufferzone voor de paus tegen vijandelijke legers, nu de thuis van Italiës witte koningin.

Verdicchio behoeft weinig opsmuk van houten vaten of andere mengdruiven. Zuivere ingebakken aroma’s van appel en citrus, soms tropisch fruit, worden gecombineerd met een groen kruidig boeket. Verdicchio heeft ook hoge zuren en een amandelbittertje op het einde. Kortom, de ideale gastronomische evenknie bij verfijnde maar stevige gerechten.

Er zijn twee kernregio’s. Verdicchio uit Jesi is uitbundiger en guller met het fruit. De druiven genieten van de temperende invloed van het nabije warme zeewater. De bodem bestaat er uit een opeenstapeling van miljoenen jaren oude schelpen: kalk die de zuurtjes in de wijn naar boven halen. Dieper in het binnenland ligt Matelica, een vallei op honderden meters hoogte met een relatief koel klimaat. De druiven moeten er tien dagen langer aan de stok rijpen dan in Jesi, wat meer structuur en mineraliteit oplevert, minder het gulle fruit.

Het grote voordeel van het laten verouderen van verdicchio is dat je de complexe verouderde aroma’s van de wijn zelf proeft, en niet die van het eikenhouten vat. Een mooie basisverdicchio mag je 5 jaar in je kelder vergeten. Voor wie die tijd niet heeft, is er de riserva, een wijn die pas op de markt komt na jaren rijping op de fles.

Geproefd en gekeurd: verdicchio

1. Le Vaglie 2023, Santa Barbara, Verdicchio dei Castelli di Jesi, 19,50 euro, convento.be

Aromabom vol geel fruit en een vleugje mandarijnenschil. Bij noordzeevis met frisse beurre blanc.

2. Logos 2019, Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva, 22 euro, enu.be

De kopergele kleur verraadt zijn leeftijd. Citroenschil, artisjok, hooi en een lange finale. Serveer bij nootachtige harde kazen.

3. Cambrugiano 2021, Verdicchio di Matelica Riserva, 22,97 euro, licata.be

Geuren van pompelmoes en mediterrane kruiden eindigen in een zilte en minerale afdronk. Bij visrisotto met groene asperges.

4. Vertis 2021, Borgo Paglianetto, Verdicchio di Matelica, 19,50 euro, wine-art.be

Strakke verdicchio vol wit fruit. Intens mineraal mondgevoel. Perfect bij de sterke smaken van de Zuidoost-Aziatische keuken.

