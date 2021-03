Begon jij als omnivoor vol goede moed aan de Veggie Challenge, maar weet je in dit seizoen van knollen en kolen niet goed wat je nu juist kan koken? Wij verzamelden hier tien recepten voor 's middags en 's avonds, tsjokvol lekkers van het seizoen en uit de voorraadkast. Sommigen zijn net iets uitdagender qua ingrediënten, maar ze zijn allemaal haalbaar voor de beginnende veggiekok. Smakelijk!

Hummus van butternut met pompoenpitten en maanzaad

Misosoep met zwarte sesamzaadjes

Bouillon met seitan, spinazie, rode ui, munt en kumquats

Vietnamese broodjes met tofoe, avocado en gefermenteerde wortelen

Tom kha soep met oesterzwammen

Pittige linzenpies met zoete aardappel

Koninginnenhapjes met champignons en tofoe

Shepherd's pie met pulled jackfruit en paddenstoelen

Linzencurry met gebakken rijst

Tajine van bulgur met knolgroenten en dadels

Meer vegetarische en volledig plantaardige recepten vind je in de nieuwe editie van Knack Weekend Koken.