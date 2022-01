De Belgische veganismebeweging BE Vegan vzw heeft de winnaars van de Belgian Vegan Awards bekend gemaakt. Gent en Antwerpen konden hun reputatie als vegan walhalla bevestigen, maar ook Brussel kon enkele awards in de wacht slepen. Ontdek welke ondernemers en producten in de prijzen vielen.

Het mag duidelijk zijn: steeds meer restaurants, bedrijven en culinaire ondernemers zetten in op een vegan aanbod. Er was dus genoeg smakelijke keuze voor de jury van de Belgian Vegan Awards om een selectie te maken. Ontdek hier welke genomineerden een prijs konden verzilveren.

In de categorieën beste product nationaal en internationaal zijn het alternatieven voor zuivel die met de prijzen gaan lopen. ALPRO Not MLK werd verkozen tot het beste product nationaal. De plantaardige drink op basis van haver bestaat in een halfvolle en een volle variant en kan op dezelfde manier gebruikt worden als koemelk.

In de categorie beste product internationaal mag Magnum zich de winnaar noemen. De vegan magnums vallen duidelijk in de smaak. In een eerste reactie verklapte Magnum alvast dat er nog nieuwe vegan producten aankomen.De runner-up in de categorie beste product nationaal werd The Vegan Butcher's Choice met vegan bacon. Internationaal eindigde Ben & Jerry's op de tweede plaats met vegan Cookies on Cookie Dough.

Gentse winnaars: van ontbijt tot uitgebreid diner

De beste plek voor een vegan ontbijt of brunch in Gent is Madam Bakster. Pizzaliefhebbers halen hun hart op bij Plant A Pizza die dit jaar de award voor beste nieuwkomer krijgt. De cinnamon roll van Have a Roll werd uitgeroepen tot het beste vegan gebak. Naast de winkel in Antwerpen heeft Have a Roll sinds kort ook een pop-up in Gent.

Ook de beste food chain is een gedeelde plaats tussen Antwerpen en Gent: het bekroonde Greenway heeft vestigingen in beide steden. Ten slotte kan je in Gent ook uitgebreid tafelen: Epiphany's Kitchen werd verkozen tot de beste plek om te dineren. Alles op de kaart is hier standaard vegan en wie hier nog een stuk vlees of kaas bij wil, betaalt daarvoor een supplement

Antwerpse winnaars: vegan fastfood

Ook Antwerpen weet te bekoren op vlak van vegan aanbod. Volgens de stemmers moet je voor de beste fastfood in Antwerpen zijn: Falafel Tof mag zich de trotse winnaar van deze categorie noemen. De verpakkingsvrije winkel Robuust werd bekroond tot beste shop. De winkel heeft een uitgebreid vegan assortiment en bij speciale gelegenheden kan je er ook vegan gebak of chocolade halen. Lisa Wuyts organiseert vegan food tours in Antwerpen. Met haar kookboek "Vegan Klassiekers", dat ze samen met haar zus uitbracht in eigen beheer, scoort ze een award voor beste (kook)boek.

Brusselse winnaars: catering en lunch

The Vegan Butcher's Choice mag al hun derde award op de trofeekast zetten. Vorig jaar verdienden ze een award met het beste vegan product, dit jaar eindigden ze bovenaan in de categorie catering. Lucifer Lives Coffee opende in 2020 nog maar net de deuren toen alles op slot ging door de coronacrisis. Toch konden ze fans al overtuigen met hun vegan lunch.

