Onze drankexpert schenkt klare wijn. Deze week: bergwijnen.

Hoog niveau

Hooggelegen wijngaarden waren vroeger niet geliefd bij wijnbouwers, omdat het er koeler is en de druiven er moeilijk rijp worden. Ze lagen dan ook vaak in minder bekende gebieden zonder officiële erkenning. Maar sinds kort groeit de belangstelling voor zogenaamde 'bergwijnen'. Steeds vaker zie je de termen 'vins d'altitude', 'wines of altitude' en zelfs 'high-altitude wines' op wijnetiketten verschijnen. De exacte hoogte boven de zeespiegel staat er soms zelfs bij vermeld. Dat heeft te maken met de klimaatopwarming. In lager gelegen wijngaarden wordt het nu vaak te warm, waardoor de hoger gelegen en koelere percelen aantrekkelijker worden. Vroeger hadden wijngaarden vooral behoefte aan warmte, vandaag snakken ze steeds vaker naar koelte. En dat fenomeen zal alleen maar toenemen. Koelte zorgt ervoor dat druiven minder suikers opbouwen, wat zich vertaalt in minder alcohol. Daarnaast zorgt koelte ervoor dat druiven minder snel rijpen. Overdag schijnt er immers veel zon in de bergen, maar 's nachts koelt het er sterker af. Daardoor vertraagt de rijping en krijgen de druiven meer tijd om aromatische expressie en complexiteit te ontwikkelen, hun tannines te laten rijpen, en de suikers te compenseren met voldoende zuren. Bergwijnen zijn daarom vaak fijner, eleganter en evenwichtiger. In bergachtige gebieden vind je vaak wijngaarden op steile hellingen, wat voor een goede drainage van het regenwater zorgt. Daardoor blijven de wijnstokken nooit in het water staan, wat een positief effect heeft op de kwaliteit van de druiven. Een bijkomend voordeel is dat deze wijnen, omdat ze vroeger minder geliefd waren, nog altijd minder bekend en dus goedkoper zijn. Maar dat zal niet blijven duren. Vroeger werden hoogte en koelte beschouwd als een nadeel, vandaag als een grote troef.