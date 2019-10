Er zijn meer wijnen die lekker zijn bij wild dan de voor de hand liggende bordeaux en bourgogne. Onlangs tipten we wijnen uit de Spaanse regio's Priorat en Montsant, nu die van Languedoc-Roussillon.

Languedoc-Roussillon heeft alles om grote wijnen te maken: een optimaal klimaat, gevarieerde bodems, oude wijnstokken en een gepassioneerde nieuwe generatie van wijnbouwers die met respect voor de natuur werken. De wijnen combineren de rijpe volheid van de zon met de minerale frisheid van de bodem. Ze zijn tegelijk krachtig en fijn, soepel en toch complex.

Tip: Vlaamse specialist Na 27 jaar in de wijnhandel kreeg Bernard Bauwens dit jaar de kans om een unieke wijncatalogus over te nemen: gefocust op Languedoc-Roussillon, met een indrukwekkende selectie van topdomeinen en een uitstekende verhouding tussen prijs en kwaliteit. Wij dienden ons te beperken tot deze vier. Mas Baux 'Grand Red' (11 euro), Clos des Nines 'Le Mour' (13,45 euro), Saint Daumary 'Troisième Mi-Temps' (13,50 euro), Pierre Cros 'Les Rocs' (13,50 euro), lesgrandsdoc.be

Geproefd en goedgekeurd

Château l'Euzière 'Almandin', Pic Saint-Loup 2016

Familiaal domein van vier generaties in de schaduw van de berg Pic Saint- Loup, die de warmte van de zon tempert zodat de wijnen fijn en fris blijven.

13,20 euro, wijnen-dekok.com

Château La Baronne 'Les Chemins', Corbières 2014

Familiaal domein gelegen in de heuvels, met diep smakende biowijnen getypeerd door zwart fruit en garrigue-kruiden, die het uitstekend doen bij wild.

16 euro, wijnenpatrickjublou.be

Jean-Louis Denois 'Chloé', Limoux 2015

Ongewoon voor de streek, werd deze wijn van 100% merlot gemaakt, de belangrijkste druif van Pomerol en Saint-Emilion, maar veel goedkoper.

16,70 euro, wijnenpatrickjublou.be

Clos de la Barthassade 'Les Gravettes', Terrasses du Larzac 2016

Hélène en Guillaume Baron deden ervaring op in Bourgogne en dat is te merken in deze volle, verfijnde, complexe wijn van hooggelegen wijngaarden.

17,50 euro, boutelegier.be

Domaine Gayda 'Chemin de Moscou', Pays d'Oc 2016

Ambitieus wijnproject van een Fransman, een Engelsman en een Zuid-Afrikaan die alle nodige middelen investeerden om bij de top van Languedoc te horen.

22,50 euro, wijnen-dekok.com

Domaine Vaïsse 'Galibaou du Russe', Terrasses du Larzac 2014

Deze wijnbouwer begon tien jaar geleden met twee hectaren, maar groeide uit tot een toptalent, onder meer met deze schitterende wijn.

25,50 euro, boutelegier.be