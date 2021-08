In Frankrijk is de oogst begonnen in de wijngaarden van Bordeaux, te beginnen met de druiven voor de crémants (mousserende wijnen), gevolgd door die voor witte en die voor rode wijn. Men verwacht 'een kleine maar zeer goede oogst'.

De oogst voor de witte wijn begin op 6 september, die voor rode wijn tussen 15 en 20 september, zegt de voorzitter van sectorvereniging Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB), Bernard Farges. Hij spreekt van een 'terugkeer naar de normaliteit' na de historisch vroege oogst vorig jaar door de hitte. De Bordelais werd net als andere wijnregio's in Frankrijk getroffen door perioden van vorst in het voorjaar en de plantenziekte meeldauw, die extra agressief was op de bevroren percelen. Toch zijn de druiven die de meeldauw overleefd hebben 'prachtig', zegt Farges. Hij verwacht 'een kleine oogst, van zeer goede kwaliteit'. 'De weersomstandigheden zijn geruststellend. We hebben mooi weer voor de boeg, de druiven die er zijn zijn mooi. Als we normaal weer hebben, maken we ons op vlak van kwaliteit geen zorgen', aldus de CIVB-voorzitter nog. Voor de witte wijnen en rosés is het relatief frisse zomerweer zelfs erg goed nieuws, omdat de smaak zo beter behouden blijft. Farges constateert ook een stijging van de verkoopcijfers. Vooral de restaurants bestellen weer veel meer wijn, en er wordt ook weer meer wijn geëxporteerd. Bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten, waar de bestellingen meteen zijn heropgestart na de opheffing van de taksen in maart van dit jaar in het kader van een deal tussen de EU en de VS.

