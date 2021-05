Onze drankexpert schenkt klare wijn. Deze week: wijnen van de Jura.

OPKOMENDE STREEK

Wijnliefhebbers weten al langer dat deze minder bekende streek een goedkoper alternatief is voor het beroemde Bourgogne, dat slechts 80 kilometer ten westen van de Jura ligt. Er worden immers ook de typisch Bourgondische druiven chardonnay (voor witte wijn) en pinot noir (voor rode wijn) geteeld. Jarenlang keken de Bourgondische wijnbouwers een beetje neer op hun kleine buur. Maar bij gebrek aan gronden in Bourgogne zijn ze er nu wijngaarden aan het opkopen, waardoor de prijzen er snel stijgen. Hoog tijd dus om je voorraad in te slaan. Naast wijnen van chardonnay en pinot noir heeft de Jura ook lokale druiven, die karaktervolle wijnen opleveren met een heel eigen smaakprofiel: trousseau en poulsard voor rode, en savagnin voor witte wijn. Een diepgewortelde traditie in de Jura zijn oxidatieve wijnen. Normaal wordt oxidatie als een fout gezien, maar in de Jura wordt de gewilde, beheerste oxidatie tot een aparte kunstvorm verheven. Daarbij laat men wijnen rijpen sous voile, onder een fijne gistsluier die zich in de eikenhouten vaten ontwikkelt door het contact met de lucht omdat de vaten niet met wijn bijgevuld worden. Door deze rijpingsmethode - alleen gebruikt voor witte wijnen - maakt de fruitigheid plaats voor een droge, nootachtige smaak. Niet iedereen houdt daarvan, vandaar dat de Jurassiens ook 'gewone' wijnen maken. Soms worden die aangeduid met de term 'ouillé' op de fles ('ouiller' is het bijvullen van de vaten met wijn zodat er geen oxidatie optreedt). Sommige wijnen van savagnin blijven ruim zes jaar onder een gistsluier liggen en worden dan 'vin jaune' genoemd. Dit is een geconcentreerde, krachtige wijn die slechts na vele jaren op fles zachtheid en rondheid ontwikkelt, maar tegelijk een grote complexiteit verkrijgt. Vin jaune (gebotteld in flessen van 62 cl) is een unicum in de wijnwereld, een van de grootste en sterkste bewaarwijnen die er bestaan. Geen enkele wijn past beter bij harde kazen, in het bijzonder bij Comté (ook uit de Jura afkomstig).