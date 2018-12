Wijnclub Our Daily Bottle opent wijnhotlijn voor de feesten

De wijnabonnementsformule Our Daily Bottle was al sinds haar opstart twee jaar geleden duidelijk in haar missie: komaf maken met het wijnsnobisme. 'Er heerst een grote misvatting bij veel consumenten dat je iets van wijn moet kennen om van wijn te kunnen genieten. Dat is natuurlijk onzin', aldus bezielster Isabeau Sas. 'Langs de andere kant willen mensen ook graag iets bijleren over wijn zodat ze er zonder schroom over kunnen praten.'

Daarom kan je nu al je vragen over wijn afvuren op echte kenners. Zit je dus op kerstavond te sukkelen met de decanteerkan en heb je even hulp nodig? Eén nummer: 0483/42.73.86. Wie zijn stem liever spaart om luidkeels Oh Denneboom te zingen of om de antwoorden te schreeuwen tijdens de familiequiz, kan ook terecht in een live chat. Tenslotte kunnen iets minder prangende vragen (Sas pairt met plezier de wijnen bij jouw feestmenu) ook via mail.

Lees ook: De ideale wijn bij tien typische eindejaarsgerechten: de suggesties van Isabeau Sas

Our Daily Bottle komt tenslotte op nog een ander vlak to the rescue tijdens de feesten. Want ook wie koortsachtig op zoek is naar een origineel cadeau, kan opnieuw bij de club terecht voor een wijnabonnement.