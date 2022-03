Mey is een gloednieuwe wijnbistro met oogstrelend interieur die begin dit jaar zijn deuren opende op het Antwerpse Eilandje.

Je krijgt er natuurwijnen geserveerd en bestelt zolang je honger strekt gerechten van de suggestiekaart. In de keuken staat de Argentijnse Nicolás López. De chef stond tot 2018 achter de potten bij Villanos & Bermudas in Bogota (Colombia). Een gastronomisch restaurant dat onder zijn leiding in 2018 een 15de plaats behaalde in de ranking van Latin America's 50 Best Restaurants (een spin-off van de befaamde 50 Best-lijst). Hij krijgt het gezelschap van de Chileen Ariël Millaman, die hij in de keuken van Villanos & Bermudas leerde kennen. Uit deze keuken herkennen we de kleurrijke stijl en strak gestileerde borden. Op de delicate serviescollectie van Ann Demeulemeester krijgen we een kleurrijke ceviche van sint-jacobsvrucht geserveerd (22 euro), met een fruitige knalroze jus en pittige rode en groene pepers. De ingrediënten zijn kraakvers en het romige van de schelp wordt perfect doorsneden door het zure van de jus, maar het gerecht had baat bij een snuf zout voor wat punch. Die punch missen we nog in een aantal gerechten, zoals de knolseldersalade met appel, cashew en dille (13 euro). De perfect gebakken kabeljauw met een frisse citrus- hollandaise en gepekelde champignons (26 euro) is wel uitgesproken van smaak - soms zelfs iets té met de sterke azijnzuren van de champignonpekel. En zo is ook de gerookte kreeftstaart met een heerlijke saus van corail en geblakerd witloof (40 euro) verrassend en vernieuwend, maar nog niet helemaal in balans. Toch beleven we een heerlijke avond. De wijnen kunnen bekoren en ook de non-alcoholische bittere cocktail (8 euro) is uit de kunst. De bediening is extreem warmhartig en attent. Bij het uitkiezen van de wijnen (wij betalen tussen de 7 euro en 8 euro per glas suggestiewijn) word je geholpen door de aimabele eigenaar, die je uit verschillende wijnen laat proeven tot je een glas hebt gevonden naar jouw smaak. Bovendien is het verfrissend om zoveel nieuwe smaken en bereidingen te proeven: wat hier op het bord komt, is allerminst saai. Met het potentieel dat hier in de keuken aanwezig is ben ik erg benieuwd om over een paar maanden nog eens aan te schuiven aan de levendige bar.