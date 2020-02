Het combineren van wijn en chocolade is moeilijk. Maar als het lukt, is het resultaat zalig. Ideetje voor valentijn?

Niemand kent de combinatie van chocolade en wijn beter dan Rik Balcaen, lange tijd manager bij het chocoladebedrijf Belcolade en sinds kort invoerder van wijn. Vanuit zijn gecombineerde passie experimenteerde hij veel, en kwam hij uit op een aantal basisregels: 'De eerste is dat je minstens een beetje zoet nodig hebt in de wijn.'

...

Niemand kent de combinatie van chocolade en wijn beter dan Rik Balcaen, lange tijd manager bij het chocoladebedrijf Belcolade en sinds kort invoerder van wijn. Vanuit zijn gecombineerde passie experimenteerde hij veel, en kwam hij uit op een aantal basisregels: 'De eerste is dat je minstens een beetje zoet nodig hebt in de wijn.' Voor donkere chocolade raadt Rik Balcaen donkere zoete wijnen aan die met alcohol werden versterkt, zoals port, sherry en madera, en Franse vins doux naturels zoals banyuls en maury: 'Maar als je een ingrediënt toevoegt aan de chocolade, zoals vruchten, zijn er ook boeiende combinaties mogelijk met halfzoete rosé en schuimwijn, en wijn van ingedroogde druiven.' Voor witte chocolade is er één combinatie die erbovenuit steekt: die met wijnen op basis van de muskaatdruif. Melkchocolade vindt Balcaen het allermoeilijkste om met wijn te combineren: 'Deze chocolade is zoeter, niet bitter, en bevat melk en minder cacao. Dat alles maakt de combinatie met wijn moeilijker. Zoals bij witte chocolade zijn wijnen van de muskaatdruif mogelijk, maar ook halfdroge champagne en zoete wijnen van de Spaanse druif Pedro Ximénez.'