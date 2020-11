Zo'n 70 procent van alle Belgische kazen wordt in West-Vlaanderen gemaakt. In totaal gaat het om zo'n 130 verschillende soorten kaas. Dat blijkt uit onderzoek van Kenniscentrum West.

In 2019 produceerde West-Vlaanderen 90.000 ton kaas op een totaal van 130.000 ton over heel België. Zestien West-Vlaamse kaasmakers produceren 130 soorten kaas. Dat is ruim 70 procent van alle Belgische kaassoorten. De belangrijkste vaste waarden in West-Vlaanderen zijn kaasmakerij Passendale, de oudste industriële kaasmaker in ons land, en Belgomilk. Die laatste heeft onder meer een fabriek in Langemark waar mozzarella, cheddar wordt gemaakt.

Ondertussen komt in West-Vlaanderen een nieuwe generatie lokale ondernemers op gang die uitpakt met originele kazen, zoals Flandrien uit Wervik, De Moerenaar uit Veurne, 't Groendal uit Roeselare en Het Dischhof uit Keiem bij Diksmuide. Zij mikken vooral op de korte keten. De vervaardiging van kazen in ons land zit bovendien in de lift. Tussen 2005 en 2017 gaat het over een stijging van 108.000 naar 152.000 ton. In 2019 was er een, mogelijk tijdelijke, terugval naar 130.000 ton

