Wereldpizzadag: hulde aan de pizza in 38 recepten

Sommigen vieren ‘m in februari, de Italianen hebben op 17 januari hun Wereldpizzadag. Wij vinden gewoon élke gelegenheid prima om er eentje in de oven te schuiven. Breng mee hulde aan de pizza met deze recepten, van de basis tot (minder) gezonde varianten.

Op 17 januari vieren de Italianen ‘Giornata Mondiale della Pizza e del Pizzaiolo’. Dat is namelijk de feestdag van Sant’Antonio Abate – de patroonheilige van alle bakkers en pizzaioli. Vroeger werd er dan een groot vuur aangestoken. Nu gaat vooral de vlam in de oven voor nóg meer pizza. De pizzadag ging in 2017 pas echt internationaal. Toen maakte Unesco Werelderfgoed van de kunst van het pizzabakken.

Pizza maken is ook een echte kunst. Het beste pizzadeeg komt nog steeds van tussen de deskundige handen van een ervaren pizzaiolo. De beste manier om dat vakmanschap te appreciëren is zelf zwoegen en zweten in je keuken ter ere van de pizza met deze recepten. Van bodem tot beleg, van gezonde pizza tot dessert, bbq-topper tot kinderfavoriet…

Tot op de bodem

Goede ingrediënten maken de pizza, maar de echte basis is natuurlijk de bodem…

Pizza al fresco

De doorsnee oven haalt niet de hitte die je nodig hebt voor een perfecte bodem. Geen pizzaoven? Stook een vuurtje!

Voor valsspelers

Blijkt dat er aan jou geen pizzaiolo verloren is gegaan of moet het echt snel gaan?

© Getty

Kinderpizza

No pizza, no party – dat geldt ook voor kinderfeestjes…

Gezonde pizza

Ongetwijfeld blasfemie voor een Italiaan maar soms heb je liever een gezonde pizza dan geen pizza. Lees ook: De do’s en don’ts van pizza maken, en hoe je er meer groenten in kan verwerken.

Dessertpizza

Pizza Nutella is ongetwijfeld het bekendst maar er bestaan nog meer varianten op de zoete pizza.

17 recepten voor pizza à la carte

De finesses van het pizzamaken onder de knie? Dan kan het feestje nu beginnen. Zo niet kun je nog altijd een maaltijdkoerier optrommelen. Happy Pizza Day!