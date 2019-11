De perfecte cappuccino in een koffiebar of een schraal kopje bij je thuis? De keuze hoeft niet zo hartverscheurend te zijn, nu je ook kan kiezen voor kwaliteitskoffie die door de postbode aan huis geleverd wordt.

In haar Gentse lunch- en koffiebar WAY streeft Charlene De Buysere naar het allerbeste en dat gaat niet ongemerkt voorbij: de vrouw won al meerdere baristakampioenschappen in België en buitenland. Nu wil ze haar smaakzin en knowhow niet alleen meer delen in haar zaak, maar ook bij haar klanten thuis.

Die kunnen immers intekenen op een abonnement waarmee ze naar believen koffie kunnen ontvangen. Jij duidt aan hoe je koffie bereidt, kiest hoe veel en hoe vaak je het wil en Charlene doet de rest. Je kan kiezen voor een basisaanbod of voor een steeds wisselende speciality coffee.

Al Charlene's koffie wordt met de hand geplukt, zodat enkel rijpe bessen in de uiteindelijke mix terechtkomen. Vervolgens brandt Charlene ze zelf in de eigen koffiebranderij, waarbij ze er prat op gaat de meest milieuvriendelijke brander te gebruiken. Vanaf 4,90 euro voor 200 gram.

Way.gent