Wereld drinkt niet meer wijn: globale consumptie stagneert in 2018

De wereldwijde wijnconsumptie is het voorbije jaar gestagneerd, voornamelijk door de vertraagde economie in China en vanwege de onzekerheden door de Brexit. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV) in Parijs.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













© Getty

In 2018 werd over de hele wereld ongeveer 246 miljoen hectoliter wijn gedronken tegenover 246,7 miljoen hectoliter in 2017. In Europa bleef de consumptie overwegend stabiel, met uitschieters als Portugal en Roemenië waar de wijnconsumptie steeg met respectievelijk 5,4 en 8,7 procent. Het OIV waarschuwt voor deze inschattingen omdat die meestal geen rekening houden met de situatie van bestaande wijnvoorraden. Bovendien kan de magere productie in 2017 door het slechte weer ook een impact gehad hebben op de evaluatie.