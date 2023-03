Weekmenu in tijden van crisis: 6 recepten waarbij niets verspild wordt

In plaats van te panikeren bij het zien van de supermarktrekening, bedenken we een plan van aanpak: als we nu eens een lineair weekmenu opstellen waarbij geen enkel restje verloren gaat.

Bij lineair koken wordt een overschot of bijproduct van een bereiding vandaag morgen verwerkt in een nieuwe maaltijd. Voor dit lineair weekmenu vertrekken we van een van de meest polyvalente ingrediënten, die ook nog eens gesmaakt wordt door jong en oud: de braadkip.

Zondag: braadkip

2 verse, volledige scharrelkippen

5 grote wortels

1 grote witte selder met blad

1 kg witte ui

1 bosje lente-ui

1 venkel

1 bosje peterselie

1 klein bakje champignons

2 tenen look

Zwarte peperbollen

Overschotten uit de groentelade

1. Een hele kip fileren en in porties verdelen is eigenlijk heel makkelijk, maar kan de eerste keer een moeilijke klus lijken. Met enkele tips en het juiste materiaal ben je zo vertrokken.Neem een grote snijplank, een ovenschaal of groot bord voor de gesneden stukken kip en een scherp en bij voorkeur spits (fileer)mes.

2. Haal het touwtje van de kip en leg ze op de rug, borst naar boven dus. Snijd het staartje achter aan de kip eraf: dat is het enige stukje dat meteen de vuilbak in mag.

3. Trek een van de poten naar achteren zodat de huid gestrekt is en maak voorzichtig een klein sneetje in het vel tussen dij en borst. Herhaal langs de andere kant. Plooi de hele poot open, naar de rug toe tot het gewricht zichtbaar wordt. Snijd de dij los.

4. Herhaal, maar dan bij de vleugels. Even spreiden, een kleine snede tussen vleugel en karkas, openplooien en voorzichtig lossnijden. Verwijder de topjes op het einde van elke vleugel en houd apart.

5. De filets losmaken vergt iets meer kunde en geduld. Zoek met je vinger het borstbeen, het midden van de twee filets. Kies een kant en snijd voorzichtig met lange halen langs het borstbeen terwijl je de loskomende filet in je andere hand vasthoudt. Herhaal aan de andere kant. Houd apart of vries meteen in.

6. Breng in je grootste kookpot water met 2-3 procent zout aan de kook en pocheer de losse stukken kip (dijen, bouten of filet) die je nodig hebt. Stukken met bot hebben zeker 15 minuten nodig, een filet 8 tot 10 minuten. Prik met een priem of satéstok ter controle: geen gekleurde sappen en nauwelijks weerstand betekent dat je vlees gaar is.

7. Breek of snijd de karkassen in kleinere stukken en breng samen met de ‘wingtips’ in hetzelfde water aan de kook. Verwijder met een pollepel of schuimspaan onzuiverheden en schuim van het oppervlak tot er niets meer verschijnt.

8. Zet het vuur lager en voeg de aromaten toe. Een wortel, een ui, twee tenen look en een stengel selder aangevuld met resten uit de groentelade of afsnijdsels van bv. venkel, champignons of peterselie. Enkele blaadjes laurier, wat peperbollen en een takje tijm maken een klassieke kippenbouillon compleet. Laat minstens een uur op zacht vuur zachtjes koken en pluk alle resten vlees van het karkas. Laat de bouillon nog even doorkoken, zeef en verdeel in porties voor de diepvriezer.

© Anaïs Lesy

Maandag: niet zomaar een kipsalade

3 grote el mayonaise

1 tl pittige mosterd

1 mespunt currypoeder

1 mespunt chilipoeder of cayennepeper

1 tl honing of ahornsiroop

1 scheut appelazijn

3 net hardgekookte eieren

2 stengels selder

¼ venkel, 3 grote augurken

Groen van lente-ui in fijne ringen

Wat fijngehakte peterselie

Vlees van 2 gekookte dijen en bouten en/of karkasvlees

1. Neem de selder en verwijder met een dunschiller de buitenste laag met vezels. Snijd overlangs in repen en dan in fijne dobbelsteentjes, net zoals de augurken en de venkel. Doe alles in een mengkom met de azijn en roer om.

2. Pel de gekookte eieren en plet ze grof. Snijd of pluk het kippenvlees in gelijke stukjes van ongeveer een halve centimeter.

3. Meng de mayonaise met de eieren en alle smaakmakers. Voeg kip en kort gepekelde groenten erdoor en werk af met een handvol gehakte peterselie en het groen van de lente-ui.

© Anaïs Lesy

Dinsdag: taco’s met bonenpuree en krokante kip

Voor 4 personen 100 g gedroogde kidneybonen

Vlees en vel van twee gekookte dijen en bouten

Kleine maistortilla’s, 3 à 4 per persoon

Opgelegde jalapeňopepers

Koriander, 1 rode ui

2 el rodewijnazijn

Barbecuesaus naar smaak

1 mespunt gemalen komijn

1 mespunt gemalen koriander

Olijfolie

1. Week de bonen een nacht in licht gezouten water. Kook ze daarna gaar tot je ze makkelijk met een vork kunt pletten. Pureer met wat kookvocht, een flinke scheut olijfolie en de komijn en koriander.

2. Snijd de rode ui in halve ringen en meng met de azijn, een snuif zout en wat water. Zet aan de kant.

3. Bak de maistortilla’s kort in een hete koekenpan en houd ze in een keukendoek warm in een oven op 60°C.

4. Snijd kip en vel in reepjes en bak in een hete pan met olijfolie bruin en krokant. Kruid met peper en zout.

5. Neem een tortilla en besmeer met wat bonendip. Beleg met kip, wat barbecuesaus of chilisaus en werk af met ringen rode ui, stukjes jalapeňo en blaadjes koriander.

© Anaïs Lesy

Woensdag: congee met gebakken ei

Voor 2 personen 1 l kippenbouillon

1 duim gember

4 tenen look

1 stuk kombu

4 lente-uitjes

Half bakje champignons

Sambal oelek of andere chiliolie

2 eieren, gefrituurde uitjes

1. Warm de kippenbouillon op een zacht vuur op en voeg gember, look en kombu toe. Laat een halfuur infuseren en verwijder dan de aromaten.

2. Voeg de rijst toe en breng het vuur naar middelhoge temperatuur. Een timer is niet nodig: het is de bedoeling dat we de rijst té gaar koken, minstens 20 minuten. Als de rijst uit elkaar valt, roer je flink om met een garde zodat er een rijstpap ontstaat. Breng op smaak met peper en zout.

3. Bak in een pan de in kwartjes gesneden champignons knapperig en maak daarbij twee spiegeleieren.

4. Schep een portie congee in een kommetje en leg het champignon-spiegelei erbovenop. Werk af met een flinke schep sambal, ringetjes lente-ui en flink wat gefrituurde ui. Wat ingelegde groenten, kimchi of een kruidige zeewiersalade maken deze lunch compleet.

© Anaïs Lesy

Donderdag: stoofpotje

Voor 4 personen 1 l kippenbouillon

3 wortels

Enkele champignons

¼ venkel

3 lente-uitjes

6 grote vastkokende aardappels

Fijngehakte peterselie

Groen van venkel

2 kippenfilets in blokjes

25 g boter

25 g bloem

1. Breng de kippenbouillon aan de kook. Verwerk de groenten tot hapklare stukjes of reepjes en pocheer kort in de bouillon. Kook als laatste de aardappels, ook in kleine blokjes, beetgaar in dezelfde bouillon.

2. Smelt in een andere pot de boter en voeg bij het bruisen de bloem toe. Roer om en blijf roeren tot het geheel naar biscuit ruikt. Blus met enkele scheppen bouillon en klop alles glad met een garde. Voeg bouillon toe tot een mooi gebonden saus ontstaat.

3. Zet het vuur lager en voeg de rauwe kip toe. Laat minstens 5 à 10 minuten sudderen en breng op smaak met peper en zout. Voeg de gepocheerde groenten toe.

4. Serveer in een diep bord of mooi kommetje en werk eventueel af met een schep mosterd of room. Decoreer tot slot met de peterselie en fijne plukjes van de venkel.

© Anaïs Lesy

Vrijdag: buffalo wings

Snack voor 2 à 4 personen 2 el tarwebloem of rijstmeel

Hotsaus of barbecuesaus

Geroosterde sesamzaadjes

Groen van lente-ui

Arachideolie

1. Snijd de vleugels langs het gewricht in tweeën, spoel ze onder koud water en dep ze helemaal droog. Leg ze op een schotel, zout ze rijkelijk en laat ze een nacht onafgedekt in de koelkast staan.

2. Verwarm in een braadpan een halve centimeter arachideolie op middelhoge temperatuur. Dep het vlees nogmaals goed droog, haal door de bloem en klop goed af om overtollig meel te verwijderen. Bak om en om, elke zijde ongeveer 5 minuten tot de stukken vlees diep goudbruin zijn.

3. Doe in een mengkom enkele eetlepels pikante chilisaus of pittige barbecuesaus en voeg de drooggedepte vleugeltjes toe. Roer en schep ze door de saus, werk af met dunne ringen lente-ui en flink wat geroosterde sesamzaadjes.

© Anaïs Lesy